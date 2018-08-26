Скончался американский сенатор Джон Маккейн

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Он долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья Маккейна объявила о приостановке лечения.

О заболевании сенатора от штата Аризона стало известно в прошлом году. Из-за опухоли он перенес операцию по удалению сгустка крови из левого глаза. Спустя год из-за прогрессирующего заболевания семья Маккейна решила прекратить лечение. 29 августа политику должно было исполниться 82 года.

Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он всегда выступал за проведение жесткой внешней политики, в том числе за санкции против России.

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Президент США Дональд Трамп в связи с кончиной политика выразил соболезнования его семье.

«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатор Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!», — написал американский лидер в Twitter.