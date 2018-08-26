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04:57 (мск), источник: Известия

Скончался американский сенатор Джон Маккейн

В возрасте 81 года в США скончался сенатор-республиканец Джон Маккейн. Об этом сообщили в офисе политика.

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Источник: Reuters

Он долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья Маккейна объявила о приостановке лечения.

О заболевании сенатора от штата Аризона стало известно в прошлом году. Из-за опухоли он перенес операцию по удалению сгустка крови из левого глаза. Спустя год из-за прогрессирующего заболевания семья Маккейна решила прекратить лечение. 29 августа политику должно было исполниться 82 года.

Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он всегда выступал за проведение жесткой внешней политики, в том числе за санкции против России.

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Президент США Дональд Трамп в связи с кончиной политика выразил соболезнования его семье.

«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатор Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!», — написал американский лидер в Twitter.

Маккейн окончил Военно-морскую академию США и стал лётчиком палубной авиации. Участвовал во Вьетнамской войне. В 1967 году был сбит советскими военными над Ханоем. Пробыл пять с половиной лет во вьетнамском плену. В 2008 году выдвигался на пост президента США, но проиграл кандидату от демократов Бараку Обаме.

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