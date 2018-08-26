Скончался американский сенатор Джон Маккейн
В возрасте 81 года в США скончался
В возрасте 81 года в США скончался
Он долгое время боролся с раком головного мозга. 24 августа семья Маккейна объявила о приостановке лечения.
О заболевании сенатора от штата Аризона стало известно в прошлом году.
Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он всегда выступал за проведение жесткой внешней политики, в том числе за санкции против России.
Президент США Дональд Трамп в связи с кончиной политика выразил соболезнования его семье.
«Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье сенатор Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!», — написал американский лидер в Twitter.
Маккейн окончил
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