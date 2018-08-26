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10:37 (мск), источник: РИА Новости

СБУ решила допросить владельца «Механика Погодина»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины допросит 28—29 августа владельца задержанного в Херсоне российского танкера «Механик Погодин», об этом говорится в заявлении компании-судовладельца ООО «В. Ф. Танкер».

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«Двадцать третьего августа представители компании “В. Ф. Танкер” были приглашены в офис Службы безопасности Украины в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов», — говорится в сообщении.

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Однако, как отмечается, вместо этого сотрудники СБУ вручили прибывшему представителю руководства компании два документа на иностранном языке, в которых говорилось, что он является свидетелем по «универсальному» уголовному делу.

Представители «В. Ф. Танкер» подчеркнули, что украинские спецслужбы по-прежнему не хотят обсуждать правовые основы задержания танкера «Механик Погодин», а уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено еще в 2014 году украинской Генпрокуратурой.

Танкер «Механик Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. На борту находилась команда из 12 человек, все они граждане России. Как заявляли в компании, после задержания экипаж трижды предотвратил попытки украинских «инспекций» подняться на борт. Отмечается, что люди, якобы пришедшие с проверкой, не смогли представить документы, подтверждающие их полномочия.

Назначенный Киевом представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер могут заблокировать в порту на три года. Он также рассказал, что украинские силовики могут предпринять попытку штурма судна.

«В. Ф. Танкер», которая владеет судном «Механик Погодин», сообщила, что украинские власти назвали в качестве официальных причин для задержания танкера тот факт, что строительство судно финансировала лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг», против которой Киева ввел санкции. «Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) “Механик Погодин” находится на балансе судовладельца — компании “В. Ф. Танкер”, не входящей в санкционные списки», — указывалось в сообщении.

В Совете Федерации задержание танкера назвали «игрой с огнем». Сенатор Франц Клинцевич заявил, что если в ближайшее время «Механик Погодин» не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой. По его словам, украинские власти ведут себя как «закоренелые уголовники» и пытаются взять российское руководство «на понт».

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