СБУ решила допросить владельца «Механика Погодина»
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины допросит
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Служба безопасности Украины допросит
«Двадцать третьего августа представители компании “В. Ф. Танкер” были приглашены в офис Службы безопасности Украины в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов», — говорится в сообщении.
Однако, как отмечается, вместо этого сотрудники СБУ вручили прибывшему представителю руководства компании два документа на иностранном языке, в которых говорилось, что он является свидетелем по «универсальному» уголовному делу.
Представители «В. Ф. Танкер» подчеркнули, что украинские спецслужбы
Танкер «Механик Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. На борту находилась команда из 12 человек, все они граждане России. Как заявляли в компании, после задержания экипаж трижды предотвратил попытки украинских «инспекций» подняться на борт. Отмечается, что люди, якобы пришедшие с проверкой, не смогли представить документы, подтверждающие их полномочия.
«В. Ф. Танкер», которая владеет судном «Механик Погодин», сообщила, что украинские власти назвали в качестве официальных причин для задержания танкера тот факт, что строительство судно финансировала лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг», против которой Киева ввел санкции. «Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) “Механик Погодин” находится на балансе судовладельца — компании “В. Ф. Танкер”, не входящей в санкционные списки», — указывалось в сообщении.
В Совете Федерации задержание танкера назвали «игрой с огнем». Сенатор Франц Клинцевич заявил, что если в ближайшее время «Механик Погодин» не получит возможности выйти из порта Херсона, реакция России будет предельно жесткой. По его словам, украинские власти ведут себя как «закоренелые уголовники» и пытаются взять российское руководство «на понт».