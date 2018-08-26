СБУ решила допросить владельца «Механика Погодина»

«Двадцать третьего августа представители компании “В. Ф. Танкер” были приглашены в офис Службы безопасности Украины в Херсоне под предлогом обсуждения юридических вопросов», — говорится в сообщении.

Однако, как отмечается, вместо этого сотрудники СБУ вручили прибывшему представителю руководства компании два документа на иностранном языке, в которых говорилось, что он является свидетелем по «универсальному» уголовному делу.

Представители «В. Ф. Танкер» подчеркнули, что украинские спецслужбы по-прежнему не хотят обсуждать правовые основы задержания танкера «Механик Погодин», а уголовное дело, о котором идет речь, было возбуждено еще в 2014 году украинской Генпрокуратурой.

Танкер «Механик Погодин» задержали в порту Херсона 10 августа. На борту находилась команда из 12 человек, все они граждане России. Как заявляли в компании, после задержания экипаж трижды предотвратил попытки украинских «инспекций» подняться на борт. Отмечается, что люди, якобы пришедшие с проверкой, не смогли представить документы, подтверждающие их полномочия.

Назначенный Киевом представитель президента Украины в Крыму Изет Гданов заявил, что танкер могут заблокировать в порту на три года. Он также рассказал, что украинские силовики могут предпринять попытку штурма судна.

«В. Ф. Танкер», которая владеет судном «Механик Погодин», сообщила, что украинские власти назвали в качестве официальных причин для задержания танкера тот факт, что строительство судно финансировала лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг», против которой Киева ввел санкции. «Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) “Механик Погодин” находится на балансе судовладельца — компании “В. Ф. Танкер”, не входящей в санкционные списки», — указывалось в сообщении.