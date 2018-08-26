Площадь лесного пожара во Владимирской области увеличилась до 400 га

Площадь лесного пожара во Владимирской области увеличилась с 200 до 400 га; возгорание тушат три самолета Ил-76 и три вертолета, сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Владимирской области.

«На данный момент площадь пожара составляет 400 га, из которых 200 активного горения, 200 — пройдено огнем и тлеет. На месте работают три Ил-76 Минобороны РФ, два военных Ми-8 и вертолет МЧС», — сказали в управлении, уточнив, что сегодня спасатели рассчитывают частично локализовать пожар.

Сообщение об обнаружении очага лесного пожара в Петушинском районе на территории Костеревского филиала ФГАУ «Оборонлес» Минобороны РФ поступило в экстренные службы региона 24 августа. Возгорание привело к задымлению федеральной автотрассы М-7.