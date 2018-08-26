Британская ЧВК отрицает причастность к готовящейся провокации с химоружием в Сирии

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий

О подготовке в Сирии провокации с химоружием накануне заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, провокацию готовит террористическая группировка «Джабхат Ан-Нусра».

Читайте также Небензя обвинил иностранные спецслужбы в поставках оружия ИГ*

Как утверждает представитель российского министерства, в сирийскую провинцию Идлиб уже доставили восемь емкостей с хлором. В этот район также прибыла «группа подготовленных боевиков», прошедших «обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании “Олива”», добавил господин Конашенков.

В апреле связанная с сирийской оппозицией организация «Белые каски» заявила, что в городе Думе произошла химатака. Ее жертвами стали 70 человек. Москва убеждена, что атака была инсценирована под руководством Вашингтона и Лондона. В ответ на предполагаемую химатаку США, Великобритания и Франция 14 апреля провели серию ракетных ударов по Сирии.