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11:20 (мск), источник: Коммерсантъ

Британская ЧВК отрицает причастность к готовящейся провокации с химоружием в Сирии

Британская частная военная компания (ЧВК) Olive Group не причастна к предполагаемой подготовке провокации с химоружием в Сирии, заявила «РИА Новости» представитель компании. «Olive Group не причастна (к возможной провокации.— “Ъ”)», — сказала директор по маркетингу Сюзанн Пинер.

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О подготовке в Сирии провокации с химоружием накануне заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, провокацию готовит террористическая группировка «Джабхат Ан-Нусра».

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Как утверждает представитель российского министерства, в сирийскую провинцию Идлиб уже доставили восемь емкостей с хлором. В этот район также прибыла «группа подготовленных боевиков», прошедших «обучение по обращению с отравляющими веществами под руководством специалистов британской частной военной компании “Олива”», добавил господин Конашенков.

В апреле связанная с сирийской оппозицией организация «Белые каски» заявила, что в городе Думе произошла химатака. Ее жертвами стали 70 человек. Москва убеждена, что атака была инсценирована под руководством Вашингтона и Лондона. В ответ на предполагаемую химатаку США, Великобритания и Франция 14 апреля провели серию ракетных ударов по Сирии.

Почему США возложили ответственность за химическую атаку в Думе на правительство Сирии, читайте в материале «Ъ».

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