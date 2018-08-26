В Минобороны предупредили о крупных провокациях с использованием химоружия в Сирии

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Крупные провокации с якобы использованием химического оружия планируются на территории Сирии с участием иностранных специалистов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации, поступившей сегодня от жителей провинции Идлиб в российский Центр по примирению враждующих сторон, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные (англоязычные) специалисты для инсценировки «химической атаки» с использованием начиненных хлором реактивных снарядов. Игорь Конашенков представитель Минобороны России генерал-майор

По данным Минобороны России, удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее населенного пункта Хабита.

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«В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке поражения от якобы химических боеприпасов и бочковых бомб сирийских правительственных сил», — рассказал Конашенков.

По его словам, готовятся «постановочное оказание помощи ряжеными спасателями из «Белых касок» и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ.

«Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса», — подчеркнул Конашенков.

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