Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности
Светлана Лобода с младшей дочкой снялась для журнала
Какой документ понадобится при строительстве дачи с 2019 года?
Стеша Маликова разочаровала фанатов «слишком взрослым» видом
Психология на грани реальностиУченые разгадали природу вещих снов
Яков Кедми: Россия провела великолепную шахматную партию
Русские готовы: Запад не защитит Киев - эксперт
Бузова и Бородина устроили перепалку на съемочной площадке
Коллеги сделали Малахову сюрприз на съемках «Прямого эфира»
Легендарное Лох-несское чудовище сфотографировали - СМИ
Сенатор США Маккейн умер: СМИ о последних минутах
«Глаза вылезли из орбит»: впечатления россиянки от Норвегии
Как выглядят дома, из которых сбежали люди
Упавший в студии Андрей Малахов восхитил Сеть - СМИ
Муж бросил Ани Лорак - СМИ
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Как оформить кухню в стиле кантри: фото
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
13:14 (мск), источник: ТАСС

В Минобороны предупредили о крупных провокациях с использованием химоружия в Сирии

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что удар планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту Кафер-Зайта.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Крупные провокации с якобы использованием химического оружия планируются на территории Сирии с участием иностранных специалистов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По информации, поступившей сегодня от жителей провинции Идлиб в российский Центр по примирению враждующих сторон, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные (англоязычные) специалисты для инсценировки «химической атаки» с использованием начиненных хлором реактивных снарядов.
Игорь Конашенков
представитель Минобороны России генерал-майор

По данным Минобороны России, удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту Кафер-Зайта, расположенному в 6 км южнее населенного пункта Хабита.

Читайте также
Британская ЧВК отрицает причастность к готовящейся провокации с химоружием в Сирии

«В самом населенном пункте Кафер-Зайта осуществляются приготовления привезенной с севера провинции группы жителей для участия в инсценировке поражения от якобы химических боеприпасов и бочковых бомб сирийских правительственных сил», — рассказал Конашенков.

По его словам, готовятся «постановочное оказание помощи ряжеными спасателями из «Белых касок» и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ.

«Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса», — подчеркнул Конашенков.

Справка
Что известно о военной операции США, Великобритании и Франции в СирииПоводом для нанесения удара по арабской республике стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий
Страны Запада продолжают подготовку к удару по Сирии
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
 Рогозин о громких увольнениях, огромных долгах и праве на предательство
США очень хотели заполучить российскую базу, но им вежливо отказали
Скончался американский сенатор Джон Маккейн
Пугачева пошутила вместе с Вайкуле над скандалом с Крымом
Пользователи соцсетей высмеяли украинский поезд
Вьетнам потребовал компенсацию за распылявшиеся США гербициды
Умерла самая известная на планете капибара
СМИ: сотрудника ФСБ задержали с наркотиками в колесах машины
Спорт
«Спартак» — «Динамо»: огня — много, тепла — мало Московское дерби подарило много эмоций и будущих штрафов клубам
Hi-Tech
Ученые показали, как выглядела жертва ритуалов Майя (фото) Теперь ее узнают в лицо.
Авто
Эксклюзив: первый тест обновленного (снова) УАЗа На бездорожье не поедем — нет смысла заново испытывать прежние решения. И дизайн обсуждать не станем — снаружи и внутри «Патриот» почти не изменился. Но на ходу это уже другой автомобиль, причем не только за счет свежих агрегатов
Кино
Бузова и Бородина устроили перепалку на съемочной площадке Ведущие поспорили о том, нужно ли терпеть унижения ради любви
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Как обустроить лучший в мире гардероб: 11 главных правил
Леди
В моду вошел микрошейдинг бровей Во многих салонах между микрошейдингом и микроблейдингом вообще не делают разницы. Но она все же есть!
Дети
47-летняя Кудрявцева показала новорожденную дочь (фото) Телезвезда наслаждается материнством.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь