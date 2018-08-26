В Минобороны предупредили о крупных провокациях с использованием химоружия в Сирии
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что удар планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/ — В ведомстве отметили, что удар планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту
Крупные провокации с якобы использованием химического оружия планируются на территории Сирии с участием иностранных специалистов. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России
По информации, поступившей сегодня от жителей провинции Идлиб в российский Центр по примирению враждующих сторон, в расположенный на юге Идлибской зоны деэскалации населенный пункт Хабит прибыли иностранные (англоязычные) специалисты для инсценировки «химической атаки» с использованием начиненных хлором реактивных снарядов.
По данным Минобороны России, удар боеприпасами с отравляющими веществами планируется нанести в ближайшие двое суток из реактивных установок по населенному пункту
«В самом населенном пункте
По его словам, готовятся «постановочное оказание помощи ряжеными спасателями из «Белых касок» и съемки видеосюжетов для распространения в ближневосточных и англоязычных СМИ.
«Таким образом, заинтересованными внерегиональными силами в очередной раз готовятся крупные провокации на территории Сирии с использованием отравляющих веществ для резкой дестабилизации обстановки и срыва устойчивой динамики идущего мирного процесса», — подчеркнул Конашенков.