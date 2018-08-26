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12:55 (мск), источник: Интерфакс

Вьетнам потребовал от Monsanto компенсацию за распылявшиеся военными США гербициды

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — По заказу американских властей был создан агент «оранж», который должен был уничтожить растительность и лишить вьетнамских противников пищи и укрытия.

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Источник: Reuters

Вьетнам потребовал компенсации от американской компании Monsanto, которая поставляла военным США гербициды в 1960—1970-е годы.

Как сообщает The Independent, власти южноазиатской страны решили потребовать компенсации жертвам химикатов, после того как Monsanto обязали выплатить штраф в $289 млн школьному садовнику Диуэйну Джонсону, использовавшему гербицид Roundup и заболевшему раком.

Этот вердикт служит юридическим прецедентом, который опровергает прежние заявления о том, что гербициды, производимые Monsanto и другими корпорациями для американской армии, были безвредными.
Нгуен Фуон Тра
представитель вьетнамского МИД

В комментарии для вьетнамских СМИ он напомнил, что страна перенесла катастрофические последствия войны, включая долгосрочный эффект от токсичных химикатов, в том числе и синтетического гербицида агент «оранж».

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Агент «оранж» — это смесь гербицидов и дефолиантов, которые военные США использовали во время войны во Вьетнаме для уничтожения растительности в стране с целью оставить повстанцев без возможности выращивать пищу и укрываться в тропических лесах. В период с 1961 по 1971 год американские военные распылили около 12 млн галлонов (45 млн литров) химического вещества над южным Вьетнамом.

В агенте «оранж» содержался крайне токсичный диоксин, который специалисты называют причиной массовых заболеваний у местного населения, включая врожденные дефекты и рак. От последствий применения этого гербицида миллионы вьетнамцев страдают до сих пор, многие заболевания передаются по наследству.

Среди жертв также немало американских военных, которые много лет пытаются добиться компенсаций от своего правительства.

Monsanto в свою очередь заявляет, что правительство США определяло особенности состава, территорию применения и площадь использования агента «оранж». Гербицид производился по заказу Вашингтона и использовался только им.

Корпорация напоминает, что Monsanto была одной из девяти подрядчиков, которые производили химикат.

Monsanto была основана в Миссури в 1901 году. В июне этого года ее купила Bayer AG за $66 млрд.

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