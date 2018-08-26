Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 310 человек

По данным агентства Mehr , восемь деревень провинции Керманшах остались без электричества. Во многих частях провинции возникли перебои с работой водопровода.

Президент страны Хасан Роухани в телефонном разговоре с главой МВД и губернатором провинции Керманшах призвал оказать немедленную помощь пострадавшим от землетрясения, учредить для них центры помощи, а также призвал к скорейшему урегулированию ситуации в регионе.