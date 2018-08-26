Удальцова снова госпитализировали

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он перестал принимать воду и пищу. Из-за ухудшения состояния 19 августа он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «обезвоживание», но 20 августа его доставили обратно в спецприемник.

Госпитализировали сегодня в 11.15 мск в больницу № 67. Я в больнице, говорят, что посещение будет возможно после 16.00 мск. Диагноз не говорят.

Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.