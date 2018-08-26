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15:37 (мск), источник: РИА Новости

Удальцова снова госпитализировали

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов во второй раз доставлен из спецприемника в больницу из-за сухой голодовки, сообщила РИА Новости его супруга Анастасия Удальцова.

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Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он перестал принимать воду и пищу. Из-за ухудшения состояния 19 августа он был госпитализирован в больницу с предварительным диагнозом «обезвоживание», но 20 августа его доставили обратно в спецприемник.

Госпитализировали сегодня в 11.15 мск в больницу № 67. Я в больнице, говорят, что посещение будет возможно после 16.00 мск. Диагноз не говорят.
Анастасия Удальцова
супруга

Удальцов год назад вышел из колонии, где отбывал срок в 4,5 года по обвинению в организации беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого Удальцова неоднократно задерживали за различные нарушения при организации митингов и акций.

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