Неизвестный открыл огонь в развлекательном центре во Флориде

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — По меньшей мере одиннадцать человек получили ранения и четверо погибли в результате стрельбы в Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Fox News. Полиция призывает всех держаться подальше от района по соображениям безопасности.