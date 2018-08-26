Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 августа 2018 г.
Неизвестный открыл огонь в развлекательном центре во Флориде
Москва. 26 августа. INTERFAX.RU — По меньшей мере одиннадцать человек получили ранения и четверо погибли в результате стрельбы в Джексонвилле, штат Флорида, сообщает Fox News. Полиция призывает всех держаться подальше от района по соображениям безопасности.