В «Зимней вишне» экономили системно
Владельцев сгоревшего центра заранее предупреждали о неработающих системах пожарной безопасности.
Владельцев сгоревшего центра заранее предупреждали о неработающих системах пожарной безопасности.
Как стало известно «Ъ», помимо
В свою очередь, ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ООО «Бизнес спорт Кемерово», выступавшие основными арендаторами площадей ТРЦ, как следует из заключения бухгалтерской экспертизы, на пожарную безопасность не потратили ни рубля.
С 10 июля по 9 декабря 2013 года ККК перечислило ООО СМНУ 8,4 млн руб. за работы по монтажу ливневой канализации, тепломагистрали от котельной до четырехэтажного ТРК, магистрали охлаждения проточной вентиляции и тепловых завес, системы водоснабжения и канализации, системы водяного пожаротушения. В 2012 году ООО «Альфа» за 4,7 млн руб. установило на объекте отдельные системы пожарной безопасности: АУПС и СОУЭ. Сотрудники фирмы занимались и обслуживанием систем с 2014 до начала 2016 года. ООО «Крон-Т» в 2013 году поставляло и монтировало общеобменную и противодымную вентиляцию в помещениях ТРЦ. За работы и
По данным источника «Ъ», эксперты «Системного интегратора» провели комплексную проверку здания ТРЦ на соответствие реального технического состояния системы пожарной безопасности объекта существующим нормативным требованиям. В результате были выявлены многочисленные нарушения. Информация была направлена гендиректору ККК Юлии Богдановой, которая является сейчас одной из обвиняемых по уголовному делу. «С июля 2016 по 25 марта 2018 года “Системный интегратор” направил в адрес ККК 43 коммерческих предложения на общую сумму около 10 млн руб. по выполнению силами предприятия работ для приведения систем пожарной безопасности в исправное состояние. Заказчиком, ККК, были одобрены некоторые предложения на общую сумму около 311 тыс. руб.», — сообщил источник «Ъ». Больше «Системный интегратор» с ККК договоров не заключал.
Координатор общественного центра помощи пострадавшим при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», адвокат Дмитрий Малинин считает, что в данном случае «Системный интегратор» и ККК достигли компромисса. «Представители “интегратора”, поставив в известность собственника здания, ККК, о том, что система пожарной безопасности нуждается в приведении в исправное состояние, тем не менее не отказались от ее обслуживания, согласившись работать с потенциально небезопасным объектом. Таким образом, они отчасти разделили с собственником возможные риски», — заключил адвокат. Очевидно, поэтому среди фигурантов дела о пожаре оказались гендиректор и сотрудник «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и Александр Никитин.
Юлия Матющенко, Кемерово