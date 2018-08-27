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09:54 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

В «Зимней вишне» экономили системно

Владельцев сгоревшего центра заранее предупреждали о неработающих системах пожарной безопасности.

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Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», помимо пожарно-технических экспертиз в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово была проведена еще и бухгалтерская экспертиза. Из ее заключения следует, что собственник здания, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), потратил на установку различных систем обеспечения пожарной безопасности почти 17 млн руб., а еще около 9 млн руб.— на их обслуживание. Однако почти за два года до пожара, унесшего жизни 60 человек, выяснилось, что системы не только не соответствовали требованиям, но и фактически не работали. Вкладывать деньги в новую защиту в ККК отказались.

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области по назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина провел сводную бухгалтерскую экспертизу. В соответствии с ней было установлено, что в период с 1 января 2013 года по 18 марта 2014 года был произведен комплекс работ по реконструкции здания Кемеровского кондитерского комбината под торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», в том числе монтаж и установка в нем систем пожарной безопасности. Таковых оказалось несколько: автоматическая установка пожаротушения (АУПТ), автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ), противодымная вентиляция и внутренний пожарный водопровод.

Эксперты заключили, что ККК с 1 января 2013 года по 25 марта 2018 года на их установку потратил 16,66 млн руб., а на содержание систем — еще 8,7 млн руб.

В свою очередь, ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ООО «Бизнес спорт Кемерово», выступавшие основными арендаторами площадей ТРЦ, как следует из заключения бухгалтерской экспертизы, на пожарную безопасность не потратили ни рубля.

Строительно-монтажные работы на объекте выполняли более двух десятков фирм. Систему пожарной безопасности в здании ТРЦ монтировали по частям, этим занимались в разные годы разные компании. Так, с августа 2007 года по конец сентября 2013 года ККК заключил договор с ООО «Монтаж-сервис» на монтаж и обслуживание АУПС, системы порошкового пожаротушения и СОУЭ. С марта 2009 года «Монтаж-сервис» стало заключать договоры с ККК по техобслуживанию оборудования системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации и видеонаблюдения в оздоровительном центре, на первом этаже административного здания, на первом-четвертом этажах ТРК, в котельной. В сентябре 2013 года все договорные отношения с ООО ККК были прекращены.

С 10 июля по 9 декабря 2013 года ККК перечислило ООО СМНУ 8,4 млн руб. за работы по монтажу ливневой канализации, тепломагистрали от котельной до четырехэтажного ТРК, магистрали охлаждения проточной вентиляции и тепловых завес, системы водоснабжения и канализации, системы водяного пожаротушения. В 2012 году ООО «Альфа» за 4,7 млн руб. установило на объекте отдельные системы пожарной безопасности: АУПС и СОУЭ. Сотрудники фирмы занимались и обслуживанием систем с 2014 до начала 2016 года. ООО «Крон-Т» в 2013 году поставляло и монтировало общеобменную и противодымную вентиляцию в помещениях ТРЦ. За работы и сервисно-техническое обслуживание в 2013—2015 годах компания получила 5,4 млн руб. 19 июля 2016 года на выполнение работ по техобслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, АУПТ ККК заключил договор с ООО «Системный интегратор». Стоимость работ по обслуживанию и мониторингу оборудования ОПС, СОУЭ и АУПТ составляла 21,4 тыс. руб. ежемесячно.

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По данным источника «Ъ», эксперты «Системного интегратора» провели комплексную проверку здания ТРЦ на соответствие реального технического состояния системы пожарной безопасности объекта существующим нормативным требованиям. В результате были выявлены многочисленные нарушения. Информация была направлена гендиректору ККК Юлии Богдановой, которая является сейчас одной из обвиняемых по уголовному делу. «С июля 2016 по 25 марта 2018 года “Системный интегратор” направил в адрес ККК 43 коммерческих предложения на общую сумму около 10 млн руб. по выполнению силами предприятия работ для приведения систем пожарной безопасности в исправное состояние. Заказчиком, ККК, были одобрены некоторые предложения на общую сумму около 311 тыс. руб.», — сообщил источник «Ъ». Больше «Системный интегратор» с ККК договоров не заключал.

Координатор общественного центра помощи пострадавшим при пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня», адвокат Дмитрий Малинин считает, что в данном случае «Системный интегратор» и ККК достигли компромисса. «Представители “интегратора”, поставив в известность собственника здания, ККК, о том, что система пожарной безопасности нуждается в приведении в исправное состояние, тем не менее не отказались от ее обслуживания, согласившись работать с потенциально небезопасным объектом. Таким образом, они отчасти разделили с собственником возможные риски», — заключил адвокат. Очевидно, поэтому среди фигурантов дела о пожаре оказались гендиректор и сотрудник «Системного интегратора» Игорь Полозиненко и Александр Никитин.

Юлия Матющенко, Кемерово

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