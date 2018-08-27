В «Зимней вишне» экономили системно

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», помимо пожарно-технических экспертиз в связи с пожаром в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово была проведена еще и бухгалтерская экспертиза. Из ее заключения следует, что собственник здания, ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК), потратил на установку различных систем обеспечения пожарной безопасности почти 17 млн руб., а еще около 9 млн руб.— на их обслуживание. Однако почти за два года до пожара, унесшего жизни 60 человек, выяснилось, что системы не только не соответствовали требованиям, но и фактически не работали. Вкладывать деньги в новую защиту в ККК отказались.

Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Кемеровской области по назначению старшего следователя при председателе Следственного комитета России Рустама Габдуллина провел сводную бухгалтерскую экспертизу. В соответствии с ней было установлено, что в период с 1 января 2013 года по 18 марта 2014 года был произведен комплекс работ по реконструкции здания Кемеровского кондитерского комбината под торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня», в том числе монтаж и установка в нем систем пожарной безопасности. Таковых оказалось несколько: автоматическая установка пожаротушения (АУПТ), автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС), система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара (СОУЭ), противодымная вентиляция и внутренний пожарный водопровод.

Эксперты заключили, что ККК с 1 января 2013 года по 25 марта 2018 года на их установку потратил 16,66 млн руб., а на содержание систем — еще 8,7 млн руб.

В свою очередь, ООО «Зимняя вишня Кемерово» и ООО «Бизнес спорт Кемерово», выступавшие основными арендаторами площадей ТРЦ, как следует из заключения бухгалтерской экспертизы, на пожарную безопасность не потратили ни рубля.



Строительно-монтажные работы на объекте выполняли более двух десятков фирм. Систему пожарной безопасности в здании ТРЦ монтировали по частям, этим занимались в разные годы разные компании. Так, с августа 2007 года по конец сентября 2013 года ККК заключил договор с ООО «Монтаж-сервис» на монтаж и обслуживание АУПС, системы порошкового пожаротушения и СОУЭ. С марта 2009 года «Монтаж-сервис» стало заключать договоры с ККК по техобслуживанию оборудования системы охранно-пожарной, тревожной сигнализации и видеонаблюдения в оздоровительном центре, на первом этаже административного здания, на первом-четвертом этажах ТРК, в котельной. В сентябре 2013 года все договорные отношения с ООО ККК были прекращены.



С 10 июля по 9 декабря 2013 года ККК перечислило ООО СМНУ 8,4 млн руб. за работы по монтажу ливневой канализации, тепломагистрали от котельной до четырехэтажного ТРК, магистрали охлаждения проточной вентиляции и тепловых завес, системы водоснабжения и канализации, системы водяного пожаротушения. В 2012 году ООО «Альфа» за 4,7 млн руб. установило на объекте отдельные системы пожарной безопасности: АУПС и СОУЭ. Сотрудники фирмы занимались и обслуживанием систем с 2014 до начала 2016 года. ООО «Крон-Т» в 2013 году поставляло и монтировало общеобменную и противодымную вентиляцию в помещениях ТРЦ. За работы и сервисно-техническое обслуживание в 2013—2015 годах компания получила 5,4 млн руб. 19 июля 2016 года на выполнение работ по техобслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации, СОУЭ, АУПТ ККК заключил договор с ООО «Системный интегратор». Стоимость работ по обслуживанию и мониторингу оборудования ОПС, СОУЭ и АУПТ составляла 21,4 тыс. руб. ежемесячно.