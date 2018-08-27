Жертвами стрелка во Флориде стали два человека

«На месте событий были тела трех человек. Один из них был подозреваемый, покончивший с собой», — информировал он.

По словам шерифа, после трагедии были госпитализированы девять человек, «семеро из которых получили огнестрельные ранения». «Еще двое человек с огнестрельными ранениями самостоятельно доехали до больниц», — уточнил он. «Я рад сообщить, что все они находятся в стабильном состоянии», — отметил Уильямс.