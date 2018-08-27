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03:19 (мск), источник: ТАСС

Жертвами стрелка во Флориде стали два человека

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Человек, устроивший в воскресенье стрельбу на территории рыночно-развлекательного комплекса Jacksonville Landing в Джексонвилле (штат Флорида), убил двух человек и ранил девятерых.

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Источник: AP 2018

Об этом сообщил на пресс-конференции шериф Джексонвилла Майк Уильямс. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал Fox News.

«На месте событий были тела трех человек. Один из них был подозреваемый, покончивший с собой», — информировал он.

По словам шерифа, после трагедии были госпитализированы девять человек, «семеро из которых получили огнестрельные ранения». «Еще двое человек с огнестрельными ранениями самостоятельно доехали до больниц», — уточнил он. «Я рад сообщить, что все они находятся в стабильном состоянии», — отметил Уильямс.

Ранее телекомпания CBS сообщала о четырех погибших и 11 пострадавших.

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