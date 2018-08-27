В Пензенской области арестовали организаторов финансовой пирамиды

«Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на 22 объекта недвижимого имущества, принадлежащего фигурантам уголовного дела», — сказала Волк, слова которой приводит пресс-служба ведомства.
Полицейские выяснили, что участники «пирамиды» с 2012 года через рекламу в СМИ привлекали деньги граждан под предлогом выплаты высоких дивидендов. По предварительным данным, количество пострадавших превышает три тысячи человек.
Злоумышленники обещали вкладчикам инвестировать их сбережения в проекты, связанные с рынком недвижимости. По данным Волк, выплаты производились за счет поступления средств от новых клиентов. «Всего на территории шести субъектов России действовало девять филиалов, объединенных общим центром управления в городе Пенза», — добавила она.
Правоохранители провели обыски в Москве, Санкт-Петербурге и Пензе и в ходе них изъяли предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)», уточнила представитель МВД.