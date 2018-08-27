AP: русские хакеры пытались взломать переписку Константинопольского патриархата

Сообщается, что деятельность хакеров активизировалась на фоне вооруженного конфликта на Украине в 2015 году и того обстоятельства, что Варфоломей поддерживает контакты с киевским патриархатом Украинской православной церкви. Сам патриарх Константинопольский не пользуется электронной почтой, однако его помощники на условиях анонимности сообщили, что их ящики на Gmail подвергались фишинговым атакам.
AP отмечает, что список около 4700 электронных адресов, подвергшихся хакерской атаке, был предоставлен агентству компанией Secureworks, принадлежащей Dell. Агентство считает, что за хакерскими атаками стоит известная группировка Fancy Bear, которая в июне 2015 года также пыталась атаковать почту управляющего делами Американской православной церкви Джона Джилионса.