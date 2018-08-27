AP: русские хакеры пытались взломать переписку Константинопольского патриархата

Сообщается, что деятельность хакеров активизировалась на фоне вооруженного конфликта на Украине в 2015 году и того обстоятельства, что Варфоломей поддерживает контакты с киевским патриархатом Украинской православной церкви. Сам патриарх Константинопольский не пользуется электронной почтой, однако его помощники на условиях анонимности сообщили, что их ящики на Gmail подвергались фишинговым атакам.