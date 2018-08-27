Россию и Таджикистан подозревают в авиаударе по талибам

Источник: AP 2018

В понедельник утром афганские СМИ сообщили об авиаударе со стороны Таджикистана по северной провинции Тахар. По их информации, удар был нанесен по группе талибов, пытавшихся переправить через границу наркотики. Местные власти утверждают, что атаковать афганскую территорию могли как таджикские, так и российские ВВС. Однако и Москва, и Душанбе свою причастность к авиаудару отрицают.

Противоречивые сообщения об авиаударе по афганскому уезду Даркад на границе с Таджикистаном появились в местных СМИ в понедельник утром. Согласно им, бомбардировка с воздуха началась после вчерашней перестрелки между таджикскими пограничниками и то ли отряд талибов, то ли группа наркоторговцев пытались прорваться в Таджикистан. Представитель полиции провинции Тахар (в нее входит указанный уезд) заявил, что именно боевики группировки «Талибан» (запрещена в РФ) занимались контрабандой наркотиков. Он добавил, что в перестрелке погибли двое таджикских пограничников, а в результате утреннего авиаудара — шестеро боевиков. Однако нестыковок все равно остается много.

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Еще до появления сообщений об авиаударе таджикское агентство Asia Plus рассказало о гибели двух лесников — 53-летнего Амирхона Саидова и 50-летнего Давлата Сангакова. Описание обстоятельств их смерти похоже на сообщения афганских СМИ. В воскресенье вечером по лесникам начали стрелять с другого берега реки Пяндж, разделяющей Афганистан и Таджикистан, когда они ехали вдоль берега на автомобиле «Нива». Это случилось напротив того места, где, якобы, проводилась бомбардировка. «В пограничном отряде “Хамадони” (ближайшем к месту инцидента.— “Ъ”) объявлена тревога, в настоящее время идет операция по обнаружению и ликвидации неизвестной афганской вооруженной группы», — уточнил «Интерфаксу» начальник пресс-центра пограничных войск ГКНБ Таджикистана Мухаммад Улугоджаев.

Инцидент привлек внимание и руководства талибов. Представитель движения Забихулла Муджахид сначала заявил, что они проведут расследование, а позже уточнил, что бойцы «Талибана» в перестрелке не участвовали: она происходила между наркоторговцами и таджикскими пограничниками. «Бойцам “Талибана” запрещено вступать в столкновение с соседними странами», — сказал он, однако подтвердил последующий авианалет.

О том, какие именно самолеты атаковали афганский уезд, нельзя сказать наверняка. И представитель полиции Халил Асир, и пресс-секретарь губернатора провинции Тахар — Мухаммад Джавид Хиджри уточняют, что это могли сделать как таджикские, так и российские ВВС. «Он сказал, что таджикские пограничники выпустили несколько ракет по местности (где находились боевики.— “Ъ”) прежде чем “иностранные самолеты” нанесли авиаудар», — описывает ситуацию со слов господина Хиджри телеканал Tolo News. Однако таджикская редакция «Радио Свобода» со ссылкой на того же Халиля Асира утверждает, что авианалет совершали не самолеты, а вертолеты.

Район бомбардировки, признают власти, действительно контролируется «Талибаном». Даркадский уезд Афганистана представляет собой по сути остров на реке Пяндж, который достаточно сложно контролировать.

Военные ведомства в Москве и Душанбе поспешили заявить, что их самолеты не пересекали границу Афганистана и непричастны к атаке.

«Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли», — заявили в Минобороны РФ.

«Мы не имеем права наносить авиаудары по чужой территории. Если даже такая необходимость возникает, сначала созывается штаб ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности.— “Ъ”), на котором рассматривается вопрос нанесения силового удара», — сообщил таджикскому агентству Asia Plus источник в Минобороны Таджикистана.

Напомним, в Таджикистане размещена 201-я российская военная база, в состав которой входит 670-я авиагруппа (пять самолетов Су-25) и 303-я отдельная вертолетная эскадрилья. Обе группы базируются на аэродроме Айни — от места предполагаемого авиаудара до нее около 140 км по прямой.

Инциденты с перестрелками на таджико-афганской границе происходят регулярно. Как ранее сообщала погранслужба Таджикистана, в 2017 году их насчитывалось 26. Однако чаще пограничников атакуют не боевики «Талибана», а обычные наркоторговцы.

Кирилл Кривошеев