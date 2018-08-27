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17:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Тверской районный суд Москвы арестовал политика Алексея Навального на 30 суток за нарушение ч.8 ст. 20.2 (повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия) Кодекса об административных правонарушениях. Оппозиционера отправили под арест за несанкционированную акцию «Забастовка избирателей», которая прошла в январе 2018 года.

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Источник: Reuters

Господин Навальный и его защита заявили десять ходатайств. Суд удовлетворил только ходатайство о допросе свидетеля со стороны защиты и приобщил к административному делу протест защиты на слишком короткое время ознакомления с делом (защита просила дать им два дня, поскольку в деле 219 листов, но суд дал 30 минут).

Алексея Навального задержали 26 августа около подъезда его дома. Акция «Забастовка избирателей» прошла 28 января 2018 года, ее участники призывали бойкотировать президентские выборы.

Напомним, столичные власти отказали в проведении 9 сентября акции сторонников Алексея Навального против повышения пенсионного возраста. Власти объяснили отказ тем, что акция будет носить политический и «агитационный» характер, что запрещено в день выборов (9 сентября, в единый день голосования, пройдут выборы мэра Москвы).

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