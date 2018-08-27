Суд арестовал Алексея Навального на 30 суток

Господин Навальный и его защита заявили десять ходатайств. Суд удовлетворил только ходатайство о допросе свидетеля со стороны защиты и приобщил к административному делу протест защиты на слишком короткое время ознакомления с делом (защита просила дать им два дня, поскольку в деле 219 листов, но суд дал 30 минут).