В Кении бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кении бегемот убил рыбака, которому ранее удалось спастись от крокодила, сообщает издание The Standard.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В Кении бегемот убил рыбака, которому ранее удалось спастись от крокодила, сообщает издание The Standard.
Хамиси Омари рыбачил на озере Виктория, когда его лодку атаковала самка гиппопотама.
Друг погибшего, Эндрю Одуор рассказал, что у самки, по всей видимости, недавно были роды, что объясняет ее агрессивное поведение. «Омари находился в задней части лодки. Все произошло настолько быстро, что я не смог помочь ему».
Ранее Омари провел три месяца в больнице после нападения крокодила, которое произошло в том же месте около года назад.