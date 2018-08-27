В Кении бегемот убил спасшегося от крокодила рыбака

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Новость В Кении бегемот до смерти искусал туриста

Хамиси Омари рыбачил на озере Виктория, когда его лодку атаковала самка гиппопотама. Из-за толчка 23-летний мужчина выпал за борт. Находившийся в лодке друг не смог помочь ему, и животное растерзало мужчину.

Друг погибшего, Эндрю Одуор рассказал, что у самки, по всей видимости, недавно были роды, что объясняет ее агрессивное поведение. «Омари находился в задней части лодки. Все произошло настолько быстро, что я не смог помочь ему».