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04:33 (мск), источник: ТАСС

Неизвестные попытались напасть на воинский эшелон в Забайкалье

ЧИТА, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестные попытались напасть на караул воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае. Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

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«Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали <…> Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись», — сказали в пресс-службе.

Представители ВВО отметили, что «применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил РФ».

Инцидент произошел в ночь на понедельник. По данным региональных СМИ, когда на станции остановился воинский эшелон, на вокзале между военными и местными жителями произошел конфликт, два солдата получили ранения и побежали к вагону-госпиталю, а местные решили их догнать.

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