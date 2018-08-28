Неизвестные попытались напасть на воинский эшелон в Забайкалье

«Военнослужащий, выполняя обязанности часового в составе караула по охране воинского эшелона на станции Петровский Завод в Забайкальском крае, применил оружие к группе неизвестных лиц, которые нарушили границу поста и предприняли попытку нападения на караул. На предупреждения часового и предупредительный выстрел в воздух неизвестные не реагировали <…> Один из нападавших был застрелен, остальные скрылись», — сказали в пресс-службе.