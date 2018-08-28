Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий»

«По информации от судовладельца “Дальтранс”, танкер “Палладий” порта приписки Владивосток сегодня утром, в 5.40 владивостокского времени (22.40 понедельника мск), в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива был задержан береговой охраной Южной Кореи и в настоящий момент буксируется патрульным кораблем в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода», — рассказал собеседник.

Как отметили в спасательно-координационном центре «Владивосток», о ситуации проинформировано представительство МИД РФ во Владивостоке.

Ранее председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов сообщил РИА Новости, что организация получила обращение от пяти моряков с российского судна «Палладий», находящегося в Пусане.

Суть обращения сводится к тому, что у пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад, они неоднократно обращались к владельцу — компании «Дальтранс» во Владивостоке — для того, чтобы списаться с судна, но судовладелец под всякими предлогами не производит этого списания. Он также отметил, что морякам выплатили не всю зарплату. Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу.