Береговая охрана Южной Кореи задержала российское судно «Палладий»
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий» на выходе из Корейского пролива, сообщил РИА Новости представитель морского
ВЛАДИВОСТОК, 28 авг — РИА Новости. Береговая охрана Южной Кореи задержала российский танкер «Палладий» на выходе из Корейского пролива, сообщил РИА Новости представитель морского
«По информации от судовладельца “Дальтранс”, танкер “Палладий” порта приписки Владивосток сегодня утром, в 5.40 владивостокского времени (22.40 понедельника мск), в южной части Японского моря на выходе из Корейского пролива был задержан береговой охраной Южной Кореи и в настоящий момент буксируется патрульным кораблем в порт Пусан, откуда он вышел без оформления отхода», — рассказал собеседник.
Как отметили в
Суть обращения сводится к тому, что у пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад, они неоднократно обращались к владельцу — компании «Дальтранс» во Владивостоке — для того, чтобы списаться с судна, но судовладелец под всякими предлогами не производит этого списания. Он также отметил, что морякам выплатили не всю зарплату. Профсоюз подготовил обращение в Приморскую транспортную прокуратуру для оказания помощи экипажу.
Судно было задержано в Пусане