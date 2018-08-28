Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье

«Погибший по прозвищу “Жданчик” 1989 г. р. являлся “смотрящим” (координатор криминальных групп — ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой День рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», — сказал собеседник агентства.