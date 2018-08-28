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08:08 (мск), источник: Интерфакс

Стали известны подробности о напавших на военный эшелон в Забайкалье

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU — Напавшие на воинский эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье имели связи с криминальным миром, сообщили «Интерфаксу» в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района.

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«Погибший по прозвищу “Жданчик” 1989 г. р. являлся “смотрящим” (координатор криминальных групп — ИФ) в районе, он отмечал с друзьями свой День рождения в кафе у вокзала. У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», — сказал собеседник агентства.

По его данным, в результате инцидента именинник погиб, еще один человек получил ранение.

Ранее сообщалось, что в ночь на 27 августа на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье группа неизвестных пыталась напасть на воинский эшелон. Часовой был вынужден применить оружие и застрелил одного из нападавших.

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