К расследованию инцидента в Солсбери привлекли «супер-распознавателей»
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU —
Москва. 28 августа. INTERFAX.RU —
Эти сотрудники полиции, участвующие в расследовании, входят в состав так называемой команды «супер-распознавателей», созданной в
Вместе с другими участниками расследования инцидента в Солсбери распознаватели просматривают 5 тыс. часов съемок с камер наблюдения, сопоставляя видео с подозреваемым в причастности к инциденту в Солсбери с видео с камер, установленных в британских аэропортах.
По его словам, «супер-распознаватели» могут «узнать лицо, мельком увидев лишь его часть».
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта
В начале августа британские СМИ сообщали, что власти страны подготовили материалы, чтобы запросить у РФ экстрадицию двух россиян, которых следствие подозревает в совершении химической атаки в Солсбери.