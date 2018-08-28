Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ платить РФ: крупнейший импортер оружия отказал Кремлю
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Анастасия Шубская впервые показала новорожденного сына
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Мелания Трамп на шпильках и в юбке за $4 тысячи вскопала огород
Руки по швам!Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет
Кожевникова и Хилькевич показали, как изменились за 10 лет
После тяжелой болезни скончался знаменитый актер Кирков - СМИ
Степаненко передумала разводиться: адвокат Жорин
Степаненко передумала разводиться с Петросяном
Сати Казанова в бане перещеголяла Анастасию Волочкову
Истощенная Наталья Штурм экстренно госпитализирована - СМИ
72-летняя Мишулина с инсультом после шоу о семье
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Интерьер ванной комнаты: 12 самых частых ошибок
Фоторепортажи
10Владимир Путин провел выходные в Тыве
33Дефолт-98: как это было
17:30 (мск), источник: Lenta.Ru

Установлено число напавших на воинский эшелон в Забайкалье

Следовавший на учения воинский эшелон в Забайкалье закидали камнями около 10 человек. Об этом во вторник, 28 августа, в Главном военном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) сообщили РИА Новости.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Примерно в первом часу ночи около 10 человек приблизились к воинскому эшелону и стали забрасывать часовых камнями», — говорится в сообщении ведомства. В то же время источник в экстренных службах региона рассказал ТАСС, что эшелон Центрального военного округа (ЦВО) следовал на учения «Восток-2018».

«Это был эшелон ЦВО, который перебрасывал военнослужащих на учения “Восток-2018” на полигон под Читой. Ведется расследование всех обстоятельств, которые привели к ЧП в Забайкальском крае», — отметил он.

Читайте также
Установлены личности всех нападавших на полицейских в Чечне

Ранее 28 августа сообщалось, что напавшие на военный эшелон на железнодорожной станции Петровский завод в Забайкалье были связаны с криминальным миром. Часовой застрелил одного из нападавших по прозвищу «Жданчик» 1989 года рождения, который являлся «смотрящим» — координатором криминальных групп.

Он вместе с друзьями отмечал свой день рождения в кафе у вокзала. «У компании произошел конфликт с военными, которые зашли в магазин, после чего местные попытались прорваться к эшелону, из-за чего часовой открыл огонь», — рассказал источник в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Петровск-Забайкальского района. По его словам, погиб именинник, еще один человек получил ранение.

Представители Восточного военного округа сообщили, что применение оружия часовым на посту соответствовало положениям Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ.

 Порошенко решил отдать Донбасс иностранцам
Лимонов назвал преемника Путина и предрек России «много крови»
В Кремле назвали формат заявления Путина по пенсиям
Порошенко анонсировал разрыв договора о дружбе с Россией
Володин объяснил, как его мать купила 400-метровую квартиру
Астрономы заметили на Солнце загадочный феномен
Стадион ЧМ-2018 отключили от электричества за долги
«Стив Джобс от инвестирования» указал на проблемы в экономике РФ
Российские ученые взялись за оптимизацию маршруток
Спорт
Слухи: «Реал» отдал украинца в аренду, Промес не едет в «Монако» Французские медиа сообщали, что «Монако» интересуется Квинси Промесом, но это не так. В одной команде с Александром Головиным лидер «Спартака» точно не сыграет
Hi-Tech
В России появится новый штраф Предлагаемые поправки в КоАП вводят специальный термин: внешний пилот.
Авто
Новый Nissan Juke тоже будет «странным» Второе поколение кроссовера обещают сделать непохожим на первое, но столь же странным внешне
Кино
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет Гостями последнего сезона станут Дана Борисова, Лолита Милявская, Влад Топалов и другие звезды шоу-бизнеса
Недвижимость
Россияне бегут из Латвии и Литвы. Местные отдают дома даром
Американские дети продавали лимонад и купили квартиру
Ставки по кредитам на жилье могут пойти вверх
Как оформить кухню в стиле кантри: реальный пример
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь