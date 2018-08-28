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19:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Обнародована переписка погибших в ЦАР журналистов

Агентство ФАН опубликовало скриншоты переписки погибшей в Центральноафриканской Республике (ЦАР) съемочной группы с сотрудниками Центра центра управления расследованиями (ЦУР), по заданию которого журналисты отправились в страну.

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Источник: РИА "Новости"

Изучив переписку, издание пришло к выводу, что главред ЦУР Андрей Коняхин, координировавший поездку журналистов, не уделил должного внимания обеспечению безопасности съемочной группы.

Переписка длится с 9 по 31 июля. Помимо Орхана Джемаля, Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Коняхина, в ней участвовали замглавреда ЦУР Анастасия Горшкова, специалист центра по мультимедиа Анастасия Кулагина и журналист Родион Чепель, который помогал группе связываться с фиксером (местным координатором — прим. «Ленты.ру») по имени Мартин.

В начале участники чата обсуждают организационные вопросы, покупку билетов, бронирование жилья, оформление визы, финансовые вопросы. В какой-то момент Расторгуев обращает внимание на то, что в ЦАР крайне опасно и для путешествия может понадобиться вооруженная охрана. По данным ФАН, замечание режиссера осталось без ответа. Также утверждается, что участникам командировки предложили самостоятельно решить вопрос медицинской страховки. Из приведенных фрагментов неясно, были ли в итоге оформлены страховые полисы.

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Если верить опубликованных фрагментам, в ЦАР журналистов должен был встретить водитель-переводчик по имени Бьенвеню, однако группа прилетела раньше времени и была вынуждена самостоятельно искать такси и жилье. По плану, они должны были попасть на военную базу, а затем встретиться в Бамбари с Мартином, который должен был помочь им снять золотые прииски Ндассима. Из опубликованных сообщений следует, что с фиксером долго не могли связаться.

В чате журналисты делились, что местные жители плохо реагируют на камеру, жаловались на высокие цены в ЦАР и траты на взятки. Коняхин уверен, что водитель «соучаствует в вымогательстве» взяток. Группе не удается попасть на военную базу. Родченко объяснил, что для получения разрешения на съемку необходимо записаться на прием в столицу ЦАР — Банги. По его словам, у переводчика взяли контактные данные и пообещали в течение пяти дней сообщить, «куда подъезжать с документами». Коняхин пришел к выводу, что группа «под колпаком» и советует побыстрее ехать к Мартину, чтобы посоветоваться, что делать.

Последнее сообщение в чате датировано 31 июля. Главред ЦУР спросил, добрались ли документалисты до Мартина, но ему ничего не ответили.

Как заявил Коняхин «Дождю» переписка была опубликована незаконно, в ней отражена только часть процесса подготовки к поездке:

Это рабочая переписка, опубликованная частично. Практически 90 процентов информации носит технический характер и делать из этого какие-то выводы просто абсурдно. Все основные обсуждения происходили в устной форме: мы встречались и долго все обсуждали, иногда по телефону.

По словам Коняхина, в качестве «дополнительного защитного инструмента» при передвижении на автомобиле сотрудники ЦУР распечатали журналистам табличку ООН. На вопрос, было ли получено разрешение от ООН, главред ЦУР заявл, что был уверен, «что журналисты едут к ООН в [город] Бамбари», поскольку держали связь с Мартином. Тот, по словам Коняхин, был отрекомендован ЦУР сотрудником агентства ФАН Кириллом Романовским как сотрудник ООН.

Утверждение о том, что страховка была только у Расторгуева, Коняхин опроверг. «Это неправда, она была у троих журналистов», — заверил главный редактор ЦУР.

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Об убийстве журналиста Джемаля, Расторгуева и Радченко стало известно 31 июля. По данным МИД России, они приехали в ЦАР в качестве туристов и имели при себе просроченные журналистские аккредитации. Кроме того, российское посольство не было проинформировано об их поездке.

Сообщалось, что съемочная группа собирала материал для документального фильма о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которую СМИ связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным. Ранее в СМИ появлялась неподтвержденная информация о том, что сотрудники ЧВК якобы работают в ЦАР за вознаграждение в виде золотых слитков с местных приисков. Пригожин утверждает, что не имеет отношения к каким-либо проектам в Центральноафриканской Республике.

Также представители бизнесмена уверяют, что он не имеет отношения к созданию и финансированию агентства ФАН и других зданий.

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