Сбербанк подал иски на 4,4 миллиарда рублей к компании из ГК «Сумма»
Основной владелец ЯТЭК — находящийся под арестом Зиявудин Магомедов.
Основной владелец ЯТЭК — находящийся под арестом Зиявудин Магомедов.
Сбербанк подал в арбитражный суд Республики Саха иск о взыскании 3 миллиардов рублей с ОАО «Якутская
«Исковые заявления поданы в связи с неисполнением платежных обязательств ПАО “ЯТЭК” перед Сбербанком. При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», — объяснил представитель
ЯТЭК ведет переговоры о реструктуризации этого долга, сообщила представитель «Суммы» РБК. «Надеемся на позитивное разрешение ситуации», — добавили в группе компаний.
Иск на 3 миллиарда рублей зарегистрирован судом 28 августа, иск на 1,4 миллиарда — 27 августа.
«Якутская
Еще 8,53% «Якутской
Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств. В рамках дела Магомедовых счета ЯТЭК также находятся под арестом.