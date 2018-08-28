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23:38 (мск), источник: Daily Storm

Сбербанк подал иски на 4,4 миллиарда рублей к компании из ГК «Сумма»

Основной владелец ЯТЭК — находящийся под арестом Зиявудин Магомедов.

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Источник: Агентство «Москва»

Сбербанк подал в арбитражный суд Республики Саха иск о взыскании 3 миллиардов рублей с ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ЯТЭК) и ее материнской компании ООО «Инвестор». Еще один иск о взыскании 1,4 миллиарда рублей с ЯТЭК подан в Арбитражный суд Москвы. Об этом свидетельствуют данные картотеки дел. ЯТЭК входит в группу компаний «Сумма».

«Исковые заявления поданы в связи с неисполнением платежных обязательств ПАО “ЯТЭК” перед Сбербанком. При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», — объяснил представитель пресс-службы Сбербанка агентству ТАСС.

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ЯТЭК ведет переговоры о реструктуризации этого долга, сообщила представитель «Суммы» РБК. «Надеемся на позитивное разрешение ситуации», — добавили в группе компаний.

Иск на 3 миллиарда рублей зарегистрирован судом 28 августа, иск на 1,4 миллиарда — 27 августа.

«Якутская топливно-энергетическая компания» — основное газодобывающее предприятие Республики Саха, единственный поставщик газа для региона. По сведениям ЯТЭК, на ее долю приходится около 86% от всего добываемого газа в Якутии.

Основным владельцем ЯТЭК является совладелец группы «Сумма» Зиявудин Магомедов — через предприятие «Инвестор» ему принадлежат 82,06% ЯТЭК, сообщает «Интерфакс».

Еще 8,53% «Якутской топливно-энергетической компании» владеет предприятие «Наутилус», 7,5% — кипрская компания Rantecho Investments Ltd.

Совладелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов и его брат Магомед находятся под арестом, их обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях 2,5 миллиарда рублей бюджетных средств. В рамках дела Магомедовых счета ЯТЭК также находятся под арестом.

Следите за развитием темы«Дело братьев Магомедовых»
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