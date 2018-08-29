Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 мифов о кошках
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников
Известный актер и режиссер Войтулевич умер в 60 лет
Стереотипы по зодиаку: что люди думают о разных знаках
Какое направление стало самым выгодным для отдыха Билеты в несколько европейских стран начали продавать с большой скидкой, несмотря на рост доллара и евро
Трамп готов пойти на важный шаг по Крыму
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети
Стал известен диагноз Софии Ротару - СМИ
69-летней Примадонне увеличили пенсию на 30 тысяч
Неопознанный иностранный самолет обнаружили в РФ
Киев готовит неприятные сюрпризы для России
Опоили и вывезли: потерявший память сын Табакова очнулся в глуши
Какие изменения на лице говорят о скорой смерти
Как выглядят самые красивые домики в глуши (фото)
Какие бытовые странности существуют в Британии
Фоторепортажи
16В Италии обрушился автомобильный мост
8Звездный дождь
03:08 (мск), источник: РИА Новости

На воинский эшелон в Забайкалье напали около десяти человек‍

В Забайкальском крае около десяти человек попытались напасть на воинский эшелон. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления Следственного комитета России.

Наверх
Источник: РИА Новости

Инцидент произошел в ночь на понедельник в городе Петровск-Забайкальский. Около 22 часов поезд, следовавший на учения «Восток-2018», с личным составом и военной техникой остановился на станции Петровский Завод.

Читайте также
Купить жизнь. Самые громкие нераскрытые заказные убийства в России

По данным следствия, около часа ночи порядка десяти человек приблизились к эшелону и начали забрасывать часовых камнями. Часовой сделал выстрел в воздух, однако хулиганы проигнорировали предупреждение. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение. В результате один из нападавших был смертельно ранен.

На месте происшествия приступила к работе следственная группа. Военные следователи, в частности, начали проверку по факту применения оружия караульными. Ведомство также ведет розыск нападавших, которые, по предварительным данным, являются местными жителями.

Из-за проведения следственных действия эшелон задержался на четыре часа.

Конфликт в кафе

Позднее выяснилось, что погибшим оказался местный житель Антон Жданов. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как удалось выяснить, вечером в кафе рядом со станцией вошли двое военнослужащих с эшелона. В это время Жданов там отмечал свой 29-й день с компанией друзей, всего около 20 человек.

Читайте также
36 тысяч танков и 300 тысяч солдат: Шойгу анонсировал крупнейшие за почти 40 лет учения

По словам очевидцев, именинник возмутился тем, что солдаты попытались завести беседу с девушками. Заручившись поддержкой друзей, Жданов сделал замечание и применил силу. После короткой потасовки солдаты отступили к эшелону, а толпа бросилась за ними.

В Петровске-Забайкальском Антона многие знали под кличкой Жданчик, он имел судимость, вращался в криминальных кругах и был так называемым смотрящим. Он, в частности, пользовался большим авторитетом среди приверженцев молодежной субкультуры АУЕ (арестантский уклад един).

Учения «Восток-2018»

Стратегические учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября на учебном полигоне Цугол в Забайкалье. К ним привлекут войска двух военных округов и Северного флота.

Кроме того, в учениях примут участие военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

 Что сказал Маккейн перед смертью
'Ему все сходило с рук': кто атаковал воинский эшелон в Забайкалье
Медведев впервые за две недели появился на публике
Правозащитников возмутили угрозы Кадырова
Путин освободил от должностей 15 генералов
Танец Терезы Мэй вызвал недоумение в социальных сетях (видео)
СК раскрыл детали нападения на воинский эшелон в Забайкалье
Минобороны: «Белые каски» доставили отравляющие вещества в Сирию
Как Владимир Путин выступал с телеобращениями к населению
Спорт
Стали известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов По итогам оставшихся матчей плей-офф определится окончательный состав корзин при жеребьевке группового этапа, где выступят «Локомотив» и ЦСКА
Hi-Tech
Популярная сеть уходит из России На месте крупных магазинов появятся сразу два: «М. Видео» и «Эльдорадо».
Авто
Новый Nissan Juke тоже будет «странным» Второе поколение кроссовера обещают сделать непохожим на первое, но столь же странным внешне
Кино
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет Гостями последнего сезона станут Дана Борисова, Лолита Милявская, Влад Топалов и другие звезды шоу-бизнеса
Недвижимость
«Нужно, чтобы город принял тебя»: как живут студенты в Петербурге
IKEA откроет в Петербурге первый магазин малого формата
В Петербурге почтальон не смог добраться до парадной и раскидал почту у ворот
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь