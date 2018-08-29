Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак. Часть 2
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Детское фото Кристины Орбакайте с Аллой Пугачевой взорвало Сеть
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Сати Казанова в бане перещеголяла Анастасию Волочкову
Руки по швам!Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах
СМИ: НАТО введет войска на Украину, если Киев остановит транзит
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет
Фото с упавшим в студии Малаховым разошлось по сети
Тимур Еремеев обвинил Мишулину в грязи - СМИ
Степаненко передумала разводиться: адвокат Жорин
Неопознанный иностранный самолет обнаружили в РФ
Киев готовит неприятные сюрпризы для России
Опоили и вывезли: потерявший память сын Табакова очнулся в глуши
Какие изменения на лице говорят о скорой смерти
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Новая жизнь старого дивана: 7 идей для обновления
Фоторепортажи
8Звездный дождь
16Ежегодное измерение питомцев Лондонского зоопарка
05:56 (мск), источник: РИА Новости

Жителю Южной Кореи ампутировали руку после отравления в суши-ресторане

Жителю Южной Кореи ампутировали руку по локоть после отравления суши, сообщает New England Journal of Medicine.

Наверх
Источник: РИА Новости

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Отмечается, что через 12 часов после приема пищи у 71-летнего мужчины сильно распухла левая ладонь. Такая реакция стала следствием заражения плотоядными бактериями Vibrio Vulnificus, содержавшимися в сырой рыбе. Врачи применили дренаж к распухшим участкам на руке и удалили зараженные ткани, после чего выписали больному антибиотики.

Однако лечение не помогло, и при повторном обращении к врачам — на 25-й день после отравления — выяснилось, что у мужчины образовался некроз тканей. В связи с этим медики решили ампутировать ладонь и предплечье.

 Что сказал Маккейн перед смертью
'Ему все сходило с рук': кто атаковал воинский эшелон в Забайкалье
Медведев впервые за две недели появился на публике
Путин освободил от должностей 15 генералов
Правозащитников возмутили угрозы Кадырова
На воинский эшелон в Забайкалье напали около десяти человек
Танец Терезы Мэй вызвал недоумение в социальных сетях (видео)
Минобороны: «Белые каски» доставили отравляющие вещества в Сирию
СМИ сообщили о планах Пентагона развернуть систему ПРО в Сирии
Спорт
Стали известны еще три участника группового этапа Лиги чемпионов По итогам оставшихся матчей плей-офф определится окончательный состав корзин при жеребьевке группового этапа, где выступят «Локомотив» и ЦСКА
Hi-Tech
Популярная сеть уходит из России На месте крупных магазинов появятся сразу два: «М. Видео» и «Эльдорадо».
Авто
Новый Nissan Juke тоже будет «странным» Второе поколение кроссовера обещают сделать непохожим на первое, но столь же странным внешне
Кино
Эвелина Бледанс уходит из шоу «Человек-невидимка» в декрет Гостями последнего сезона станут Дана Борисова, Лолита Милявская, Влад Топалов и другие звезды шоу-бизнеса
Недвижимость
Два десятка ядовитых змей уползли из квартиры в Москве
Самый дорогой особняк в центре Москвы стоит 2 млрд рублей
Риелтор придумала оригинальный способ продажи квартир
Построить с нуля: домик архитекторов у озера в Дании
Леди
Сумка-мяч, сумка-пакет и еще 8 видов сумок на осень Осень как будто создана для того, чтобы разнообразить базовую черную водолазку разными сумками и создать таким образам совсем непохожие образы.
Дети
Юная красавица-дочь Игоря Крутого восхитила поклонников В Сети обсуждают внешность 15-летней Александры (фото)
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь