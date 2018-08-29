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15:00 (мск), источник: BBC News Русская служба

Не 64, а 2975: число жертв урагана на Пуэрто-Рико было занижено в 50 раз. Как такое возможно?

Власти Пуэрто-Рико сообщают, что число жертв обрушившегося на остров в сентябре 2017 года урагана «Мария» в 50 раз превосходит цифру, считавшейся верной до сих пор.

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Источник: AP 2018

Целый год в официальных данных значились 64 погибших, на самом же деле их 2975 человек. Многие погибли не во время самого урагана, а из-за отсутствия адекватной медицинской помощи, электроснабжения и питьевой воды. Многие также скончались из-за заражения крови и нехватки медикаментов для людей, страдающих диабетом.

Новые данные появились благодаря исследованию, проведенному специалистами из Университета Джорджа Вашингтона.

Трамп не помог

Губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Роселло сказал, что его правительство с прискорбием должно согласиться с выводами независимой комиссии.

Правительство Пуэрто-Рико до сих пор не в состоянии полностью восстановить инфраструктуру и электроснабжение на острове, и обратилось к конгрессу США с просьбой предоставить 139 миллиардов долларов в виде экстренной помощи.

Пуэрто-Рико имеет статус «неинкорпорированной организованной территории», то есть находится под управлением США, не являясь их неотъемлемой частью. Сразу после бедствия финансовая помощь была предоставлена, но приехавший на остров в те дни Дональд Трамп шутливо попенял пуэрториканцам за то, что они своей ситуацией «сильно ударили по федеральному бюджету».

Когда же власти острова снова попросили Вашингтон помочь, Трамп довольно жестко написал в своем в «Твиттере»:

Пуэрториканцы хотят, чтобы все было сделано за них, однако усилия должны предприниматься на уровне местных жителей.

По официальным данным, «Мария» нанесла Пуэрто-Рико урон на 90 миллиардов долларов, и небольшой остров не в состоянии сам справиться с восстановлением инфраструктуры.

Не окончательная цифра?

Изначальное число погибших с самого начала казалось специалистам неправдоподобным.

Во время урагана скорость ветра в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане достигала 240 километров в час. Ветер вырывал деревья с корнем и рвал электропоровода.

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Критики обвиняли власти острова в том, что они намеренно занижали число жертв. Канцелярия губернатора оправдывается, что вела учет лишь тех, кто погиб непосредственно от урагана — под завалами домов или утонул.

Ряд экспертов полагает, что даже новое число погибших может оказаться неверным. По их мнению, уместно говорить о четырех с половиной тысячах жертв. В среднем, жители острова провели 84 дня без электричества, 64 дня без питьевой воды и 41 день без телефонной связи.

На Пуэрто-Рико живут 3,3 миллиона человек. Все они американские граждане. После прошлогоднего урагана около 8% населения переехало на материковую часть США.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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