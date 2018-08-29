Не 64, а 2975: число жертв урагана на Пуэрто-Рико было занижено в 50 раз. Как такое возможно?
Власти
Власти
Целый год в официальных данных значились 64 погибших, на самом же деле их 2975 человек. Многие погибли не во время самого урагана, а
Новые данные появились благодаря исследованию, проведенному специалистами из Университета Джорджа Вашингтона.
Губернатор
Когда же власти острова снова попросили Вашингтон помочь, Трамп довольно жестко написал в своем в «Твиттере»:
Пуэрториканцы хотят, чтобы все было сделано за них, однако усилия должны предприниматься на уровне местных жителей.
По официальным данным, «Мария» нанесла
Изначальное число погибших с самого начала казалось специалистам неправдоподобным.
Во время урагана скорость ветра в столице
Критики обвиняли власти острова в том, что они намеренно занижали число жертв. Канцелярия губернатора оправдывается, что вела учет лишь тех, кто погиб непосредственно от урагана — под завалами домов или утонул.
Ряд экспертов полагает, что даже новое число погибших может оказаться неверным. По их мнению, уместно говорить о четырех с половиной тысячах жертв. В среднем, жители острова провели 84 дня без электричества, 64 дня без питьевой воды и 41 день без телефонной связи.
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