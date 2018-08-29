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08:03 (мск), источник: Известия

Тысячи пчел атаковали торговую палатку с хот-догами в Нью-Йорке

Рой пчел облепил тележку с хот-догами на одной из центральных площадей Нью-Йорка — Таймс-сквер.

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Источник: Unsplash

Как пишет газета New York Post, площадь пришлось перекрыть, чтобы пчелы не покусали прохожих. Полицейский в защитном костюме собрал насекомых специальным вакуумным устройством, после чего пчелы в целости и сохранности были доставлены в более подходящее место.

Отмечается, что рой, по некоторым оценкам, состоял из тысячи особей. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ученые установили, что пчелы и осы способны распознавать человека по его лицу, как это делают люди.

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