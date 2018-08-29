Тысячи пчел атаковали торговую палатку с хот-догами в Нью-Йорке
Рой пчел облепил тележку с
Рой пчел облепил тележку с
Как пишет газета New York Post, площадь пришлось перекрыть, чтобы пчелы не покусали прохожих. Полицейский в защитном костюме собрал насекомых специальным вакуумным устройством, после чего пчелы в целости и сохранности были доставлены в более подходящее место.
Отмечается, что рой, по некоторым оценкам, состоял из тысячи особей. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее ученые установили, что пчелы и осы способны распознавать человека по его лицу, как это делают люди.