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08:27 (мск), источник: Сиб.фм

Две женщины погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области

В Новосибирской области пожилой водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком — погибли обе пассажирки легковушки.

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Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошёл 28 августа в 23:15 на 1069-м километре трассы Омск — Новосибирск. 60-летний житель Чанов за рулём автомобиля ВАЗ-21101 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 48-летнего жителя Новгородской области.

В результате ДТП погибли на месте происшествия две пассажирки ВАЗа: 64-летняя и 70-летняя жительницы Чанов. Водителя отечественной легковушки с многочисленными повреждениями доставили в медицинское учреждение.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в данный момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщила пресс-служба МВД по Новосибирской области.

Напомним, 28 августа стало известно, что пожилой пешеход попал под две машины и погиб в Новосибирске.

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