Две женщины погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области
В Новосибирской области пожилой водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком — погибли обе пассажирки легковушки.
В Новосибирской области пожилой водитель не справился с управлением и столкнулся с грузовиком — погибли обе пассажирки легковушки.
Инцидент произошёл 28 августа в 23:15 на 1069-м километре трассы Омск — Новосибирск. 60-летний житель Чанов за рулём автомобиля ВАЗ-21101 выехал на встречку и столкнулся с грузовиком Scania под управлением 48-летнего жителя Новгородской области.
В результате ДТП погибли на месте происшествия две пассажирки ВАЗа: 64-летняя и 70-летняя жительницы Чанов. Водителя отечественной легковушки с многочисленными повреждениями доставили в медицинское учреждение.
«По факту
Напомним, 28 августа стало известно, что пожилой пешеход попал под две машины и погиб в Новосибирске.