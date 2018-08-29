Фальшивые деньги: в Новосибирской области изъяли 170 купюр

За первые шесть месяцев 2018 года в регионе выявили 170 фальшивых купюр. Для сравнения — за аналогичный период 2017 года было обнаружено 140 подделок. Статистика говорит о том, что банкноты номиналом 2000 и 200 рублей подделывают редко. Самая «любимая» купюра фальшифомонетчиков — 5000.

Увеличение числа выявленных подделок эксперты Центробанка объясняют в первую очередь тем, что люди стали внимательнее относиться к своим деньгам. Как правило, если у человека возникает подозрение, он обращается в ближайший коммерческий банк.

Бывают случаи, когда сотрудники кредитных организаций не могут с уверенностью сказать, поддельная или подлинная купюра перед ними. Тогда её отправляют на экспертизу в сибирское главное управление Банка России. Если устанавливается, что банкнота подлинная, сдавшему её физлицу на счёт переводят эквивалентную сумму. Если подделка, то материалы передают в правоохранительные органы.

В профильных подразделениях Центробанка считают, что население должно внимательно относиться к деньгам, знать способы проверки их подлинности.

Чтобы себя обезопасить, необходимо проверять не менее трёх-четырёх защитных признаков: водяной знак, защитную нить, эффект движения, цветопеременный эффект. Эти моменты присутствуют на всех банкнотах. Наталья Никитина эксперт по исследованию денежных знаков сибирского главного управления Банка России

Считается, что фальшивомонетчики активизируются, когда в наличное денежное обращение вводятся новые банкноты. На практике, говорят эксперты, это подтверждается не всегда. В октябре 2017 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 2000 и 200 рублей. В Новосибирск они поступили в начале 2018 года. Вплоть до сегодняшнего дня ни одного случая их подделки не выявлено.