Фальшивые деньги: в Новосибирской области изъяли 170 купюр
В Центробанке обнародовали данные о выявлении поддельных купюр в Новосибирской области за первое полугодие 2018 года.
В Центробанке обнародовали данные о выявлении поддельных купюр в Новосибирской области за первое полугодие 2018 года.
За первые шесть месяцев 2018 года в регионе выявили 170 фальшивых купюр. Для сравнения — за аналогичный период 2017 года было обнаружено 140 подделок. Статистика говорит о том, что банкноты номиналом 2000 и 200 рублей подделывают редко. Самая «любимая» купюра фальшифомонетчиков — 5000.
Увеличение числа выявленных подделок эксперты Центробанка объясняют в первую очередь тем, что люди стали внимательнее относиться к своим деньгам. Как правило, если у человека возникает подозрение, он обращается в ближайший коммерческий банк.
Бывают случаи, когда сотрудники кредитных организаций не могут с уверенностью сказать, поддельная или подлинная купюра перед ними. Тогда её отправляют на экспертизу в сибирское главное управление Банка России. Если устанавливается, что банкнота подлинная, сдавшему её физлицу на счёт переводят эквивалентную сумму. Если подделка, то материалы передают в правоохранительные органы.
В профильных подразделениях Центробанка считают, что население должно внимательно относиться к деньгам, знать способы проверки их подлинности.
Чтобы себя обезопасить, необходимо проверять не менее
трёх-четырёхзащитных признаков: водяной знак, защитную нить, эффект движения, цветопеременный эффект. Эти моменты присутствуют на всех банкнотах.
Считается, что фальшивомонетчики активизируются, когда в наличное денежное обращение вводятся новые банкноты. На практике, говорят эксперты, это подтверждается не всегда. В октябре 2017 года в оборот были выпущены банкноты номиналом 2000 и 200 рублей. В Новосибирск они поступили в начале 2018 года. Вплоть до сегодняшнего дня ни одного случая их подделки не выявлено.
В целом по стране их выявили не более 20 штук. Последний случай зафиксирован на этой неделе в Благовещенске. Отмечается, что все обнаруженные фальшивые новые банкноты были низкого качества. Их напечатали на обычном струйном принтере.