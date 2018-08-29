В Якутии выпал дождь из клопов
ЯКУТСК, 29 авг — РИА Новости. Дождь из
ЯКУТСК, 29 авг — РИА Новости. Дождь из
В амгинскую инспекцию охраны природы 28 августа поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега обнаружены неизвестные насекомые. Экологи, посоветовавшись с управлением Роспотребнадзора Якутии, направили образцы насекомых на исследование в институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в городе Якутске.
В институте подтвердили, что это
«В 1917−20 годы регистрировались случаи, когда множество