В Якутии выпал дождь из клопов

В амгинскую инспекцию охраны природы 28 августа поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега обнаружены неизвестные насекомые. Экологи, посоветовавшись с управлением Роспотребнадзора Якутии, направили образцы насекомых на исследование в институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в городе Якутске.

«В 1917−20 годы регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 километрах от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности», — сообщили ученые.