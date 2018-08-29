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15:44 (мск), источник: РИА Новости

В Якутии выпал дождь из клопов

ЯКУТСК, 29 авг — РИА Новости. Дождь из клопов-гребляков выпал в Амгинском районе Якутии, сообщает пресс-служба минэкологии Якутии.

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В амгинскую инспекцию охраны природы 28 августа поступила информация о том, что на территории Алтанского наслега обнаружены неизвестные насекомые. Экологи, посоветовавшись с управлением Роспотребнадзора Якутии, направили образцы насекомых на исследование в институт биологических проблем криолитозоны СО РАН в городе Якутске.

В институте подтвердили, что это клопы-гребляки из семейства Corixidae. По словам ученых-энтомологов, раньше в Амгинском районе и Центральной Якутии наблюдались случаи «кориксидных дождей».

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«В 1917−20 годы регистрировались случаи, когда множество клопов-кориксид ночью летели на свет ламп и падали на землю в виде дождя. Этот редчайший случай повторился еще в конце лета 1994 года в с. Амга. Примерно в это же время люди видели миллионы мириад кориксид в 6 километрах от поселка. Сейчас как раз в это время у них сезон миграции, для людей не представляют опасности», — сообщили ученые.

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