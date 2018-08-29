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20:41 (мск), источник: РИА Новости

Порвал руку. Камеры сняли нападение льва на дрессировщика московского цирка

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. На дрессировщика Большого Московского цирка и участника Всемирного циркового фестиваля «Идол-2018» Алексея Макаренко напал лев.

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Инцидент произошел 27 августа в конце репетиции, когда хищники покидали манеж. Животные должны идти по одному и в определенной последовательности, но один из львов погнался за другим.

Чтобы не допустить драки, дрессировщики перегородили ему дорогу. Лев тут же набросился на Макаренко.

Дрессировщик получил травмы руки, однако сейчас его здоровью ничего не угрожает.

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