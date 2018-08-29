Порвал руку. Камеры сняли нападение льва на дрессировщика московского цирка

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Инцидент произошел 27 августа в конце репетиции, когда хищники покидали манеж. Животные должны идти по одному и в определенной последовательности, но один из львов погнался за другим.

Чтобы не допустить драки, дрессировщики перегородили ему дорогу. Лев тут же набросился на Макаренко.

Дрессировщик получил травмы руки, однако сейчас его здоровью ничего не угрожает.