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29 августа, источник: Интерфакс

На устроившего драку на рейсе Москва-Душанбе дебошира завели уголовное дело

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU — Транспортные следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении дебошира, устроившего драку и угрожавшего взорвать бомбу в среду на рейсе Москва-Душанбе, сообщила «Интерфаксу» представитель московского межрегионального управления на транспорте СК России Елена Марковская.

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«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. “в”, ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное на воздушном транспорте)», — сказала Марковская.

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По данным следствия, вечером в среду во время выполнения рейса авиакомпанией «Уральские авиалинии» сообщением «Москва — Душанбе» один из пассажиров начал вести себя крайне неадекватно, а после того, как бортпроводница сделала ему замечание, он встал с кресла и направился за ней, нанеся при этом сотруднице авиакомпании удар кулаком в область головы.

«После произошедшего агрессивный пассажир стал угрожать находившимся на борту авиалайнера людям, якобы заложенной на борту бомбой. Оценив ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета и передаче дебошира правоохранительным органам», — рассказала представитель следствия.

Она сообщила, что следствием установлено, что подозреваемый является гражданином Таджикистана 1993 года рождения.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать об избрании авиадебоширу меры пресечения в виде заключения под стражу.

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