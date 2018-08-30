Неизвестный в Дагестане открыл огонь по полицейским и скрылся

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Неизвестный в Дагестане открыл огонь по полицейским, попросившим его предъявить документы, двое сотрудников получили ранения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по региону.

«Двое сотрудников ранены, это произошло в селении Тотурбийкала Хасавюртовского района. Сотрудники полиции, увидев подозрительного мужчину, попросили предъявить документы, после чего неизвестный открыл огонь из оружия неустановленного образца по сотрудникам полиции и скрылся в неизвестном направлении», — сказал собеседник агентства.

Правоохранители госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.