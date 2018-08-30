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15:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Смерть и ледяной плен: чем закончилась охота канадских инуитов?

Трое охотников из поселения инуитов Науйаат на канадской территории Нунавут за полярным кругом охотились на нарвалов и карибу (североамериканский олень), когда на них напала белая медведица с детенышем.

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Источник: robynm/CC0

Одного охотника она задрала сразу, двое других отделались легкими травмами. Однако на этом трагедия не закончилась.

Айсберги заблокировали побережье в районе, где охотились инуиты, и они не смогли выйти в море, чтобы вернуться домой. Кроме того, на лодке обнаружились технические неполадки.

В ожидании спасателей они разбили лагерь и в течение трех дней спали по очереди, так как их временное убежище окружили другие медведи. Тело мертвого товарища было все время с ними.

После того, как мужчины не вернулись вовремя с охоты, поисково-спасательная команда, действительно, отправилась на их поиски и обнаружила их в ста километрах от поселения.

Напавшие на охотников медведица и детеныш были убиты, равно как и еще три медведя, подошедшие слишком близко к лагерю охотников, пока те ждали помощи.

Угроза жизни

Это уже второй случай гибели людей после встречи с белыми медведями, произошедший этим летом.

В начале июля 31-летний Аарон Гибсон погиб, спасая от хищников своих детей. Семья приехала порыбачить на Sentry Island — самое популярное среди рыбаков и охотников место на западном побережье Гудзона, когда на них вышел медведь. Гибсон велел своим дочерям бежать и встал между ними и животным. Позднее этот медведь был застрелен как представляющий угрозу.

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Представитель администрации Науйаата Роберт Хедли сказал в интервью Би-би-си, что вторжение полярных медведей на жилые территории северной Канады становятся все большей проблемой.

По его словам, охрана дикой природы, безусловно, очень важное дело, но как быть, если назреет реальная угроза жизни людей.

Ученые говорят, что почти все нападения на людей в 2017 году в Канаде, Гренландии, Норвегии, России и США совершены голодными самцами. Самки нападают гораздо реже и в основном, пытаясь защитить свое потомство.

Раньше агрессия со стороны белых медведей была крайне редким явлением. В период с 1870 по 2014 год зафиксировано всего 73 нападения, приведших к гибели людей.

Однако уменьшение площади ледяного покрова Северного ледовитого океана и потеря значительных территорий обитания вынуждают белых медведей все ближе подходить к поселениям, в результате чего смертельные стычки животного с человеком будут происходить все чаще, предупреждают ученые.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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