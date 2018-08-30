В Новосибирске загорелась областная больница
Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Областная клиническая больница загорелась в Новосибирске в четверг, сообщили «Интерфаксу» в Главном управлении МЧС России по региону.
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Москва. 30 августа. INTERFAX.RU — Областная клиническая больница загорелась в Новосибирске в четверг, сообщили «Интерфаксу» в Главном управлении МЧС России по региону.
«Поступил сигнал о возгорании. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Проводится эвакуация персонала и больных», — сообщил собеседник агентства.
Площадь и характер возгорания уточняются, добавил он.