У кемеровского пожарного выявили ценностное отношение к работе

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Эксперты московского института психиатрии и наркологии имени Сербского, обследовавшие кемеровского пожарного, заключили, что, несмотря на то, что после ареста Сергей Генин обращался к психиатру, признаков психических расстройств у него не выявлено. Они отметили его «ценностное отношение к работе» и умение реагировать в экстремальных ситуациях.

Эксперты московского института имени Сербского, проводившие комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу начальника караула кемеровской пожарно-спасательной части № 2 Сергея Генина, сделали вывод о его вменяемости. Данные экспертизы «Ъ» предоставила администратор группы поддержки пожарных «Пожарные НЕ виноваты!» в соцсети «ВКонтакте» Наталия Луганская.

Сергей Генин — фигурант уголовного дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня», ему инкриминируется халатность (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Он — единственный, кому удалось спасти на пожаре в «Зимней вишне» человека. В апреле после ареста пожарный осматривался психиатром в СИЗО, поскольку жаловался на плохой сон, апатию, тревогу и головную боль. В конце мая он был направлен в Москву на обследование. Эксперты центра имени Сербского заключили, что пожарный считает себя психически здоровым: «Цель экспертизы понимает верно, настроение несколько снижено, но в целом адекватно». Сергей Генин тепло отзывается о жене, детях, тоскует по дому.

«Говорит, что после армии устроился в пожарную охрану, “сразу понял, что это мое”, проработал там 22 года и никогда не жалел о сделанном выборе. Рассказывает, что, впервые увидев обгоревшее тело, сильно переживал», — сказано в документе.

Однако, несмотря на это, впоследствии всегда «концентрировал мысли на выполнении задачи», а в моменты спасения человеческих жизней «испытывал чувство гордости за профессию», у него развито чувство долга и ответственности, «отмечается особо ценностное отношение к работе». В материалах также говорится о том, что Сергей Генин обвинение в халатности категорически отрицает, повторяет, что действовал в рамках инструкций и сделал все, что возможно, «другого бы сделать не смог, что пожар позволил, то мы и сделали».

Пожарный не может спокойно относиться к происходящему, поскольку, по его мнению, «все необоснованно, ни за что сижу, вины нет, а тюрьма есть».

Считает, что в уголовном деле и в СМИ факты излагаются с искажениями. «Состояние подэкспертного характеризуется внутренним несогласием со сложившейся судебно-следственной ситуацией», — говорится в заключении.

В итоге комиссия пришла к выводу, что Сергей Генин психическими расстройствами не страдал и не страдает, в момент пожара его действия «носили последовательный целенаправленный характер, поэтому он мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — заключили специалисты.

Член совета при председателе Совета федерации РФ по взаимодействию с институтами гражданского общества Евгений Корчаго напомнил, что данные предварительного расследования могут быть преданы гласности лишь с разрешения следователя и только в том объеме, в каком он посчитает допустимым. «За незаконное разглашение подобной информации возможна уголовная ответственность в виде штрафа, обязательных или исправительных работ», — сказал «Ъ» господин Корчаго.

Тимур Хутов, руководитель уголовной практики юридической компании BMS Law Firm полагает, что вопрос публикации подобных материалов спорный:

С одной стороны, их обнародование не противоречит каким-либо нормам законодательства. С другой, иногда это приводит к негативным последствиям для расследования. Но в таких случаях следователи обычно берут расписки о неразглашении. В данном случае вряд ли участники что-то нарушают, скорее, наоборот, публичность может привести к более объективному расследованию.

Координатор по уголовной практике общественного центра пострадавшим в «Зимней вишне» адвокат Александр Балян сказал «Ъ», что практика обнародования результатов экспертиз по расследованиям резонансных уголовных дел в России есть. При этом господин Балян лично не знаком с содержанием опубликованных в соцсети сведениях.

Обвиняемый и его защита могут делать все что угодно с материалами экспертиз, если они не ограничены следователями или судом. В данном случае, насколько нам известно, ограничений не было. Материалы уголовного дела могут также использоваться потерпевшими и сочувствующим, если способы и цели не противоречат федеральному законодательству.

По его мнению, публикация экспертиз в соцсети может быть признаком целенаправленной кампании по созданию положительного общественного мнения о действиях пожарных в «Зимней вишне» и пробуждению общественного интереса к судебным заседаниям с их участием. «В громких уголовных делах подобные документы часто становятся достоянием общественности. Например, дело пермской “Хромой лошади” в 2009 году, дело о крушении самолета с главой Total Кристофом де Маржери во Внуково в 2014 году», — напомнил Александр Балян.

В защиту Сергея Генина на сайте Change.org создана петиция. На данный момент ее подписали больше 55,4 тыс. человек.