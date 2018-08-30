Сотрудники казанской колонии задержаны за применение палок

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В казанской исправительной колонии (ИК) № 18 по обвинению в пытках осужденных 27 августа задержаны оперативники учреждения капитан Ленар Гаязов и старший лейтенант Андрей Семенов. По версии Следственного комитета России (СКР), они избивали заключенных, в том числе применяя деревянные палки. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении оперативников под стражу. Свою вину они не признают.

В четверг следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило о задержании сотрудников оперативного отдела ФКУ ИК-18 республиканского управления ФСИН 30-летних капитана внутренней службы Ленара Гаязова и старшего лейтенанта Андрея Семенова. Им предъявили обвинение по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).

Следствие установило, что капитан Гаязов и старший лейтенант Семенов применили насилие к двум заключенным ИК. Им грозит до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать должности на срок до трех лет.

ИК-18 была создана в Казани в 1958 году, сейчас является колонией строгого режима на 859 мест для впервые осужденных. Заключенные занимаются швейным делом, изготавливают сувениры, а также дезинфицирующие средства для внутрисистемных поставок, в том числе и в другие территориальные органы ФСИН.

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По версии следствия, утром 1 августа 2018 года капитан Гаязов и старший лейтенант Семенов завели в помещение оперативного отдела ИК осужденного Миндубаева и стали избивать. Чем он провинился, не уточняется, но, по данным «Ъ», проступок был незначительный.

Согласно материалам дела, осужденному нанесли не менее десяти ударов кулаками по спине, следствием чего стали многочисленные кровоподтеки.

В деле отмечается, что оперативники «законных оснований для применения силы не имели». По факту избиения Миндубаев написал заявление в СКР. Как считает следствие, узнав об этом, капитан Гаязов стал оказывать психологическое давление на его сокамерника — попытался через него уговорить Миндубаева забрать заявление.

Однако избитый осужденный не отказался от своих слов, и дело было возбуждено. Более того, в ходе расследования выявили еще один преступный эпизод: якобы в 2015 году капитан Гаязов нанес несколько ударов деревянным предметом другому осужденному.

«В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводятся другие необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств», — сказано в сообщении СКР.

В УФСИН по Татарстану «Ъ» заявили, что разоблачение капитана Гаязова и старшего лейтенанта Семенова стало результатом работы службы безопасности ведомства. «По факту применения физической силы сотрудниками ИК-18 отдел собственной безопасности УФСИН по Татарстану провел служебную проверку, результаты которой были переданы в следственные органы. В настоящее время двое сотрудников (капитан Гаязов и старший лейтенант Семенов.— “Ъ”) отстранены от занимаемых должностей в связи с возбуждением в отношении них уголовного дела», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе ведомства. Между тем в СКР не исключают, что это не единичные выявленные эпизоды, «расследование уголовных дел продолжается».

Андрей Смирнов, Казань