Три человека погибли в результате взрыва на заводе под Нижним Новгородом
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Взрыв произошел на заводе им. Свердлова в Нижегородской области, по предварительным данным, есть погибшие.
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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Взрыв произошел на заводе им. Свердлова в Нижегородской области, по предварительным данным, есть погибшие.
Как сообщил «Интерфаксу» источник в службе скорой помощи региона, погибли три человека, еще трое пострадали.
По информации источника, инцидент произошел на заводе им. Свердлова во время производства взрывчатки.