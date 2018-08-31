На нижегородском заводе, где произошел взрыв, неоднократно выявляли нарушения

Как следует из данных системы «СПАРК», нарушения при проверках предприятия возникли в 2015 году. Тогда внеплановая проверка в октябре показала 30 нарушений, среди которых была претензия об отсутствии в зданиях оборудования с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Затем нарушения были выявлены при плановой проверке в мае и внеплановой — в октябре 2016 года.
В октябре 2017 года внеплановая проверка вновь выявила 30 нарушений, среди которых — отсутствие в отдельных помещениях автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а также использование в отделке материалов недостаточного уровня пожароустойчивости.
Вместе с тем внеплановые проверки в июле 2018 года нарушений не выявили.
Между тем Ростехнадзор в ходе пяти проверок в 2017 году также выявил многочисленные нарушения. В том числе было отмечено, что не проводится обучение специалистов порядку организации проведения работ по ликвидации аварийных ситуаций и личного участия в них технических руководителей организации в отдельных цехах.
Однако последняя плановая проверка в июне 2017 года нарушений не выявила.
Ранее в пятницу на заводе имени Свердлова произошел взрыв в здании утилизации мин. В оперативном штабе на месте ЧС сообщили «Интерфаксу», что «из девяти рабочих, находившихся в эпицентре, трое госпитализированы, также обнаружены три тела». Еще троих рабочих пока найти не удалось.
ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» (Дзержинск, Нижегородская область) — оборонное предприятие, специализирующееся на изготовлении боеприпасов. Оборонная продукция занимает 35% в общем объеме производства предприятия. Остальная часть выпуска приходится на химическую продукцию, промышленные взрывчатые вещества, продукцию машиностроения.