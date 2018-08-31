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17:18 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава службы безопасности Русского музея получила за хищения условный срок

Смольнинский райсуд Санкт-Петербурга вынес приговор по уголовному делу о хищении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 4 млн руб. бюджетных средств, выделенных Государственному Русскому музею (ГРМ) на приобретение «электронных ключниц» для обеспечения безопасности.

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Источник: AP 2018

Начальник службы безопасности ГРМ Ирина Кузнецова и гендиректор ООО «Фрейм» (поставщик оборудования) Николай Дурасов приговорены к условному сроку четыре года и пять лет лишения свободы, соответственно.

Прокуратура просила приговорить сотрудницу ГРМ к семи годам колонии, предпринимателя — к девяти годам колонии. Подсудимые вину не признали.

Осужденные должны погасить солидарно по 2 млн руб. Адвокат Ирины Кузнецовой Марина Янина считает приговор необоснованным. «Суд односторонне не оценил обстоятельства и не принял во внимание доказательства защиты, на основании которых мы будем обжаловать приговор», — сказала она «Ъ».

Кузнецова заявила, что «никогда не вредила музею, закупленное оборудование используется в музее до сих пор, отметив, именно такое оборудование используется сейчас в судах, в том числе Смольнинском и городском».

Анна Пушкарская

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