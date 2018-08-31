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17:25 (мск), источник: ТАСС

Экс-министр Улюкаев госпитализирован в колонии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаева госпитализирован в исправительной колонии номер 1, которая находится в Тверской области.

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Источник: Reuters

Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт.

«Он [Улюкаев] действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок. Но это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — сказал Эльгардт.

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В аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области сказали, что жалоб от Улюкаева не поступало. «К уполномоченному жалоб на содержание или условия от Алексея Улюкаева не поступало. Мы находимся в тесном контакте с колонией», — отметили в аппарате омбудсмена.

По данным областного УФСИН, ИК-1, где отбывает срок экс-министр, — исправительная колония строгого режима для впервые осужденных. На 1 января 2018 года ее фактическое наполнение — 1459 человек, в том числе в колонии-поселении 41 человек. В учреждении действуют 16 отрядов, в составе которых есть два отряда с улучшенными материально-бытовыми условиями, отряд для проведения отпусков и один отряд со строгими условиями содержания.

15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам заключения и штрафу в 130 млн рублей. Он был осужден взятку в $2 млн от «Роснефти» за положительный отзыв на сделку по покупке акций компании «Башнефть». Улюкаев неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Улюкаев стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.

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