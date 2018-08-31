Экс-министр Улюкаев госпитализирован в колонии
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаева госпитализирован в исправительной колонии номер 1, которая находится в Тверской области.
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаева госпитализирован в исправительной колонии номер 1, которая находится в Тверской области.
Об этом ТАСС в пятницу сообщил руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт.
«Он [Улюкаев] действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок. Но это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — сказал Эльгардт.
В аппарате уполномоченного по правам человека в Тверской области сказали, что жалоб от Улюкаева не поступало. «К уполномоченному жалоб на содержание или условия от Алексея Улюкаева не поступало. Мы находимся в тесном контакте с колонией», — отметили в аппарате омбудсмена.
По данным областного УФСИН, ИК-1, где отбывает срок
15 декабря 2017 года суд приговорил Улюкаева к 8 годам заключения и штрафу в 130 млн рублей. Он был осужден взятку в $2 млн от «Роснефти» за положительный отзыв на сделку по покупке акций компании «Башнефть». Улюкаев неоднократно заявлял, что стал жертвой провокации. Улюкаев стал первым федеральным министром в России, задержанным при исполнении полномочий.