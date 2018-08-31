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18:23 (мск), источник: ТАСС

Источник: глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в пятницу погиб в результате взрыва в Донецке.

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Источник: AP 2018

Эту информацию ТАСС подтвердили в администрации главы ДНР.

Ранее источник агентства сообщил, что «взрыв произошел в ресторане “Сепар”, когда там находился глава ДНР». «В результате он получил смертельное ранение», — сказал собеседник ТАСС.

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