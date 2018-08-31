Источник: глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

Эту информацию ТАСС подтвердили в администрации главы ДНР.

Ранее источник агентства сообщил, что «взрыв произошел в ресторане “Сепар”, когда там находился глава ДНР». «В результате он получил смертельное ранение», — сказал собеседник ТАСС.