Источник: глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке
ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в пятницу погиб в результате взрыва в Донецке.
ДОНЕЦК, 31 августа. /ТАСС/. Глава Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко в пятницу погиб в результате взрыва в Донецке.
Эту информацию ТАСС подтвердили в администрации главы ДНР.
Ранее источник агентства сообщил, что «взрыв произошел в ресторане “Сепар”, когда там находился глава ДНР». «В результате он получил смертельное ранение», — сказал собеседник ТАСС.
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