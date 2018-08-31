Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение», — сказал источник.

Новость Случаи покушений на глав самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Собеседник агентства добавил, что глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил ранение.

Сообщения о гибели лидера ДНР подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое ранены при взрыве в кафе в центре Донецка.

Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта, передает корреспондент «Интерфакса» с места происшествия.