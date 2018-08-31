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18:40 (мск), источник: Интерфакс

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, по предварительным данным, получил смертельное ранение при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка, сообщил «Интерфаксу» источник в аппарате главы ДНР.

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Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение», — сказал источник.

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Собеседник агентства добавил, что глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил ранение.

Сообщения о гибели лидера ДНР подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое ранены при взрыве в кафе в центре Донецка.

Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта, передает корреспондент «Интерфакса» с места происшествия.

В настоящее время территория вокруг кафе оцеплена полицией. На месте находится несколько машин скорой помощи.

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