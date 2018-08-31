Александр Захарченко погиб в результате взрыва в Донецке

«По предварительным данным, к сожалению, это правда. Глава республики получил смертельное ранение», — сказал источник.
Собеседник агентства добавил, что глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил ранение.
Сообщения о гибели лидера ДНР подтвердил депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
Ранее сообщалось, что один человек погиб и трое ранены при взрыве в кафе в центре Донецка.
Часть бульвара Пушкина и проспекта Комсомольский перекрыта для пешеходов и движения транспорта, передает корреспондент «Интерфакса» с места происшествия.
В настоящее время территория вокруг кафе оцеплена полицией. На месте находится несколько машин скорой помощи.
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