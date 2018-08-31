Подозреваемые в покушении на Захарченко диверсанты задержаны

Источник: AP 2018

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. «Подозреваемых задержали в автомобиле», — сказал источник.