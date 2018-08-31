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18:46 (мск), источник: Интерфакс

Подозреваемые в покушении на Захарченко диверсанты задержаны

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — Правоохранители самопровозглашенной Донецкой народной республики задержали подозреваемых в покушении на главу ДНР Александра Захарченко, сообщил «Интерфаксу» источник в силовых структурах Донецка.

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Источник: AP 2018

«Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что задержание произошло на проспекте Богдана Хмельницкого, движение по улице при этом было перекрыто. «Подозреваемых задержали в автомобиле», — сказал источник.

Ранее в пятницу в Донецке произошел взрыв у кафе «Сепар», в результате один человек погиб, минимум трое пострадали. Источник в аппарате главы ДНР сообщил «Интерфаксу», что в результате взрыва Захарченко получил смертельное ранение, пострадал глава минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

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