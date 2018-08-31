Биография Александра Захарченко

Источник: РИА Новости

Окончил с отличием Донецкий техникум промышленной автоматики по специальности «горный электромеханик». Учился в Донецком юридическом институте МВД.

Трудовую биографию начал на шахте горным электромехаником. Затем занимался предпринимательской деятельностью, связанной с угольной отраслью.

В 2010 году в Донецке был создан филиал харьковской общественной организации «Оплот», который возглавил Александр Захарченко.

16 апреля 2014 года, в ходе протестов на юго-востоке Украины, участвовал в штурме здания Донецкой областной администрации.

В мае 2014 года был назначен военным комендантом Донецка, впоследствии — на должность заместителя министра внутренних дел ДНР.

8 августа 2014 года Советом министров ДНР Александр Захарченко утвержден на пост премьер-министра Донецкой народной республики.

2 ноября 2014 года он был избран главой самопровозглашенной Донецкой народной республики, получив 75,5% голосов избирателей в ДНР. Официально вступил в должность 4 ноября.

Захарченко участвовал в боях, был ранен в руку под населенным пунктом Кожевня 22 июля 2014 года, получил ранение в ногу в Дебальцево 17 февраля 2015 года.

Имел воинское звание генерал-майор ДНР, звание «Герой ДНР», награды ДНР — два Георгиевских креста, награду ЛНР — орден Доблести I степени.

Народный совет самопровозглашенной Луганской народной республики присвоил главе ДНР Александру Захарченко звание генерал-майора ЛНР.

Также был награжден орденом Дружбы Южной Осетии (2015).

31 августа 2018 года Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка.

Александр Захарченко был женат, у него остались четверо сыновей.