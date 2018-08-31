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19:38 (мск), источник: РИА Новости

Захарченко умер от ранения в голову, сообщил источник

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко скончался от тяжелого ранения в голову, ранение было не совместимо с жизнью, сообщил РИА Новости источник в правительстве ДНР.

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Источник: РИА Новости

«Глава ДНР скончался от тяжелого ранения в голову. Взрывом повреждена большая площадь. Данное ранение не совместимо с жизнью», — сказал он.

Ранее в пятницу в ресторане, который находится в нескольких сотнях метров от резиденции Захарченко, прогремел взрыв. Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский подтвердил информацию о гибели главы самопровозглашенной республики.

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