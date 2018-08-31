Захарченко умер от ранения в голову, сообщил источник

Захарченко умер от ранения в голову, сообщил источник

ДОНЕЦК, 31 авг — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко скончался от тяжелого ранения в голову, ранение было не совместимо с жизнью, сообщил РИА Новости источник в правительстве ДНР.