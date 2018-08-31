СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко в ДНР

В СК России посчитали, что произошедшее может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса России (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Отмечается, что действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье «неопределенного круга лиц».