СК России возбудил уголовное дело по факту гибели Захарченко в ДНР

В результате взрыва в «Сепаре» погиб глава ДНР Александр Захарченко, министр доходов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения.
В СК России посчитали, что произошедшее может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса России (акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку). Отмечается, что действия неизвестных подвергли опасности жизнь и здоровье «неопределенного круга лиц».
В рамках уголовного дела в соответствии с нормами российского уголовно-процессуального законодательства и международного права будут проведены следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Светлана Петренко официальный представитель СК
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что убийство Захарченко обнуляет смысл минских договоренностей.
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