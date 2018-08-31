При покушении на Захарченко в Донецке погибли и пострадали 11 человек
Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — В общей сложности 11 человек погибли и пострадали в результате взрыва в донецком кафе, где в пятницу было совершено покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в Минздраве ДНР.
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