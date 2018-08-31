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31 августа, источник: Интерфакс

При покушении на Захарченко в Донецке погибли и пострадали 11 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — В общей сложности 11 человек погибли и пострадали в результате взрыва в донецком кафе, где в пятницу было совершено покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в Минздраве ДНР.

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Источник: РИА "Новости"

«Всего вместе с пострадавшими и погибшими жертвами взрыва в кафе в Донецке стали 11 человек», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе пострадавших в стабильно тяжелом состоянии находится руководитель молодежного крыла организации «Оплот Донбасса» Волкова Наталья.

Глава ДНР погиб в пятницу вечером в результате взрыва у кафе «Сепар» в центре Донецка. Сообщалось, что с ранением госпитализирован глава Минфина самопровозглашенной республики Александр Тимофеев.

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