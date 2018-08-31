При покушении на Захарченко в Донецке погибли и пострадали 11 человек

При покушении на Захарченко в Донецке погибли и пострадали 11 человек

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU — В общей сложности 11 человек погибли и пострадали в результате взрыва в донецком кафе, где в пятницу было совершено покушение на главу самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщил «Интерфаксу» в пятницу источник в Минздраве ДНР.