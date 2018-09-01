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04:16 (мск), источник: Интерфакс

Пассажирский «Боинг» в Сочи получил повреждения, выкатившись за пределы посадочной полосы

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Пострадали четыре человека.

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Пассажирский «Боинг», летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи, сообщил в субботу «Интерфаксу» источник в экстренных службах города.

«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — сказал собеседник агентства.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. «Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с ограждением. У него горит левый двигатель», — сказал источник в службах аэропорта.

Источник в службе «скорой помощи» Сочи сообщил, что пострадали четыре человека. «Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатыванием самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека», — сказал он.

Пассажиров эвакуируют.

Пассажирский самолет загорелся после посадки в аэропорту Сочи
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