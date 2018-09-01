Пассажирский «Боинг» в Сочи получил повреждения, выкатившись за пределы посадочной полосы
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Пострадали четыре человека.
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Пострадали четыре человека.
Пассажирский «Боинг», летевший из Москвы, выкатился за пределы
Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. «Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с ограждением. У него горит левый двигатель», — сказал источник в службах аэропорта.
Источник в службе «скорой помощи» Сочи сообщил, что пострадали четыре человека. «Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатыванием самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека», — сказал он.
Пассажиров эвакуируют.