Пассажирский «Боинг» в Сочи получил повреждения, выкатившись за пределы посадочной полосы

Пассажирский «Боинг», летевший из Москвы, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после приземления в аэропорту Сочи, сообщил в субботу «Интерфаксу» источник в экстренных службах города.

«Боинг 737 приземлился в Сочи со второй попытки, однако экипаж не удержал самолет в полосе и тот выкатился за пределы, предварительно получив повреждения», — сказал собеседник агентства.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/jZw9UmxOV5I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что самолет врезался в ограждение, после чего загорелся. «Самолет выкатился за пределы ВПП и столкнулся с ограждением. У него горит левый двигатель», — сказал источник в службах аэропорта.

Источник в службе «скорой помощи» Сочи сообщил, что пострадали четыре человека. «Поступил вызов в аэропорт. В связи с выкатыванием самолета за пределы ВПП. Пострадали четыре человека», — сказал он.