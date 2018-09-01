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05:16 (мск), источник: Интерфакс

По сведениям источника, загоревшийся в Сочи «Боинг» лишился обоих крыльев

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг» мог лишиться обоих крыльев от удара о бруствер после выкатывания со взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи, сообщил «Интерфаксу» источник в оперативном штабе на месте ЧС.

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«Предварительно, по докладу с места, самолет дефрагментирован на фюзеляж и две плоскости крыла, которые оторвало в результате удара», — сказал источник.

Ранее сообщалась, что от удара лайнер загорелся и лишился левого крыла.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причиной ЧП могли стать плохие погодные условия. Экипаж смог посадить самолет лишь со второй попытки, а после этого не смог удержать самолет в пределах ВВП из-за скользкого покрытия и плохой видимости.

В результате инцидента госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок.

Во время эвакуации пассажиров сотрудник аэропорта, возглавлявший аварийно-спасательный расчет, скончался от сердечного приступа.

Пассажирский самолет загорелся после посадки в аэропорту Сочи
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