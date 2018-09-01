По сведениям источника, загоревшийся в Сочи «Боинг» лишился обоих крыльев
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг» мог лишиться обоих крыльев от удара о бруствер после выкатывания со
Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU — Пассажирский «Боинг» мог лишиться обоих крыльев от удара о бруствер после выкатывания со
Ранее сообщалась, что от удара лайнер загорелся и лишился левого крыла.
Причиной ЧП могли стать плохие погодные условия. Экипаж смог посадить самолет лишь со второй попытки, а после этого не смог удержать самолет в пределах ВВП
Во время эвакуации пассажиров сотрудник аэропорта, возглавлявший