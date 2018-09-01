По сведениям источника, загоревшийся в Сочи «Боинг» лишился обоих крыльев

«Предварительно, по докладу с места, самолет дефрагментирован на фюзеляж и две плоскости крыла, которые оторвало в результате удара», — сказал источник.

Ранее сообщалась, что от удара лайнер загорелся и лишился левого крыла.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5kZSMfM1wBo?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Причиной ЧП могли стать плохие погодные условия. Экипаж смог посадить самолет лишь со второй попытки, а после этого не смог удержать самолет в пределах ВВП из-за скользкого покрытия и плохой видимости.

В результате инцидента госпитализированы четыре человека, в том числе ребенок.